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Νέα περιστατικά ένοπλης βίας στις ΗΠΑ: Τρεις νεκροί στο Ντιτρόιτ και 12 έφηβοι τραυματίες στη Τζόρτζια
Νέα περιστατικά ένοπλης βίας στις ΗΠΑ: Τρεις νεκροί στο Ντιτρόιτ και 12 έφηβοι τραυματίες στη Τζόρτζια
Στο Ντιτρόιτ οι πυροβολισμοί ακολούθησαν καβγά σε κλαμπ που λειτουργούσε εκτός ωραρίου – Δύο έφηβοι σε κρίσιμη κατάσταση μετά το περιστατικό στη Τζόρτζια
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε κλαμπ στο Ντιτρόιτ, σε περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αιματηρό επεισόδιο προηγήθηκε από καβγά και το κλαμπ φέρεται να λειτουργούσε εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κλαμπ στο Ντιτρόιτ, με τις Αρχές να ανακοινώνουν ότι ο απολογισμός ανέρχεται σε τρεις νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.
Η αστυνομία έφτασε στο σημείο στις 7:21 το πρωί, σε δρόμο που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις άνδρες οι οποίοι είχαν δεχθεί θανάσιμους πυροβολισμούς, όπως δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Ντιτρόιτ, Τοντ Μπέτισον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Έγινε ένας καβγάς, μια συμπλοκή και, ως αποτέλεσμα, κάποιοι αποφάσισαν να λύσουν τη διαφορά τους με ένοπλη βία», ανέφερε ο Μπέτισον.
Τα τέσσερα άτομα που τραυματίστηκαν — δύο άνδρες και δύο γυναίκες — μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά οχήματα σε νοσοκομεία της περιοχής.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένας από τους τραυματίες δεν φέρει τραύματα που να απειλούν τη ζωή του. Όλα τα θύματα εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών.
Όπως ανέφερε, η αστυνομία είχε δεχθεί επτά κλήσεις από το ίδιο σημείο μέσα στη φετινή χρονιά.
Οι Αρχές διαθέτουν στοιχεία και κατευθύνσεις για την έρευνα, ωστόσο ο Μπέτισον δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών.
Η δήμαρχος του Ντιτρόιτ, Μέρι Σέφιλντ, κάλεσε οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις Αρχές.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κλαμπ στο Ντιτρόιτ, με τις Αρχές να ανακοινώνουν ότι ο απολογισμός ανέρχεται σε τρεις νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.
Η αστυνομία έφτασε στο σημείο στις 7:21 το πρωί, σε δρόμο που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις άνδρες οι οποίοι είχαν δεχθεί θανάσιμους πυροβολισμούς, όπως δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Ντιτρόιτ, Τοντ Μπέτισον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Έλυσαν τη διαφορά τους με ένοπλη βία»Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, το περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε μετά από έναν καβγά.
«Έγινε ένας καβγάς, μια συμπλοκή και, ως αποτέλεσμα, κάποιοι αποφάσισαν να λύσουν τη διαφορά τους με ένοπλη βία», ανέφερε ο Μπέτισον.
Τα τέσσερα άτομα που τραυματίστηκαν — δύο άνδρες και δύο γυναίκες — μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά οχήματα σε νοσοκομεία της περιοχής.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένας από τους τραυματίες δεν φέρει τραύματα που να απειλούν τη ζωή του. Όλα τα θύματα εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών.
Επτά κλήσεις στην αστυνομία μέσα στη χρονιάΟ αρχηγός της Αστυνομίας του Ντιτρόιτ αποκάλυψε επίσης ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση δεν ήταν άγνωστη στις Αρχές.
Όπως ανέφερε, η αστυνομία είχε δεχθεί επτά κλήσεις από το ίδιο σημείο μέσα στη φετινή χρονιά.
Οι Αρχές διαθέτουν στοιχεία και κατευθύνσεις για την έρευνα, ωστόσο ο Μπέτισον δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών.
Η δήμαρχος του Ντιτρόιτ, Μέρι Σέφιλντ, κάλεσε οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις Αρχές.
Δώδεκα έφηβοι τραυματίες από πυροβολισμούς στη ΤζόρτζιαΤην ίδια ημέρα, ένα ακόμη περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά σε πάρκο στο Μέικον της Τζόρτζια, κατά τη διάρκεια πάρτι γενεθλίων.
Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Μπιμπ, Ντέιβιντ Ντέιβις, από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν 12 έφηβοι.
Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο περιστατικό ένοπλης βίας.
Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο περιστατικό ένοπλης βίας.
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