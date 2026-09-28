Πάρτι στις εξέδρες και χαμός στα αποδυτήρια μετά το ιστορικό διπλό της Εθνικής στη Γερμανία, δείτε βίντεο
Πάρτι στις εξέδρες και χαμός στα αποδυτήρια μετά το ιστορικό διπλό της Εθνικής στη Γερμανία, δείτε βίντεο
Οι Έλληνες φίλαθλοι τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο στην WWK Arena, ενώ οι διεθνείς πανηγύρισαν έξαλλα τη μεγάλη νίκη
Μία βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη της ελληνικής ποδοσφαιρικής ιστορίας έζησε η Εθνική ομάδα στη Γερμανία. Η «γαλανόλευκη» επικράτησε 1-0 των Γερμανών στην WWK Arena, με το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στα «πάντσερ» και κάνοντας το 2/2 στον 2ο όμιλο του Group A του Nations League.
Η μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς τόσο στις εξέδρες όσο και στα αποδυτήρια της Εθνικής.
Οι Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν στην WWK Arena έζησαν μία μοναδική στιγμή στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν άρχισαν να τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο.
Μετά το γκολ του Κουρμπέλη και την εξέλιξη του αγώνα, οι Γερμανοί φίλαθλοι είχαν σιγήσει και το μοναδικό που ακουγόταν στο γήπεδο ήταν η φωνή των Ελλήνων στις εξέδρες, σε μία εικόνα που αποτύπωσε το μέγεθος της επιτυχίας.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε στην πίεση, έδειξε χαρακτήρα και απέδειξε για ακόμη μία φορά πως μπορεί να ανταγωνιστεί κάθε αντίπαλο.
Η μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς τόσο στις εξέδρες όσο και στα αποδυτήρια της Εθνικής.
Οι Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν στην WWK Arena έζησαν μία μοναδική στιγμή στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν άρχισαν να τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο.
Μετά το γκολ του Κουρμπέλη και την εξέλιξη του αγώνα, οι Γερμανοί φίλαθλοι είχαν σιγήσει και το μοναδικό που ακουγόταν στο γήπεδο ήταν η φωνή των Ελλήνων στις εξέδρες, σε μία εικόνα που αποτύπωσε το μέγεθος της επιτυχίας.
Η νίκη που έγραψε ιστορίαΤο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74’ χάρισε στην Εθνική ένα αποτέλεσμα που δεν είχε πετύχει ποτέ στο παρελθόν απέναντι στη Γερμανία.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε στην πίεση, έδειξε χαρακτήρα και απέδειξε για ακόμη μία φορά πως μπορεί να ανταγωνιστεί κάθε αντίπαλο.
Οι μεγάλες στιγμές είναι αυτές που μένουν και το βράδυ στο Άουγκσμπουργκ ήταν μία από αυτές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Εθνική έδειξε πως δεν φοβάται κανέναν και πλέον απολαμβάνει τη μεγάλη επιτυχία στην κορυφή του ομίλου της.
Οι διεθνείς πανηγύρισαν με την ψυχή τους μία από τις σημαντικότερες νίκες των τελευταίων ετών, σε μία βραδιά που συνδύασε το ιστορικό αποτέλεσμα με μία μοναδική ατμόσφαιρα.
Η Ελλάδα έφυγε από τη Γερμανία με ένα τεράστιο «διπλό» και μαζί με την επιτυχία πήρε και μία στιγμή που θα μείνει για χρόνια στη μνήμη των φιλάθλων της.
Πανηγυρισμοί στα αποδυτήριαΌπως ήταν φυσικό, μετά το τελευταίο σφύριγμα επικράτησε πανηγυρικό κλίμα στα αποδυτήρια της Εθνικής.
Οι διεθνείς πανηγύρισαν με την ψυχή τους μία από τις σημαντικότερες νίκες των τελευταίων ετών, σε μία βραδιά που συνδύασε το ιστορικό αποτέλεσμα με μία μοναδική ατμόσφαιρα.
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Η Ελλάδα έφυγε από τη Γερμανία με ένα τεράστιο «διπλό» και μαζί με την επιτυχία πήρε και μία στιγμή που θα μείνει για χρόνια στη μνήμη των φιλάθλων της.
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