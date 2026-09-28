Πάρτι στις εξέδρες και χαμός στα αποδυτήρια μετά το ιστορικό διπλό της Εθνικής στη Γερμανία, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Ελλάδας UEFA Nations League Εθνική Γερμανίας

Πάρτι στις εξέδρες και χαμός στα αποδυτήρια μετά το ιστορικό διπλό της Εθνικής στη Γερμανία, δείτε βίντεο

Οι Έλληνες φίλαθλοι τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο στην WWK Arena, ενώ οι διεθνείς πανηγύρισαν έξαλλα τη μεγάλη νίκη

Πάρτι στις εξέδρες και χαμός στα αποδυτήρια μετά το ιστορικό διπλό της Εθνικής στη Γερμανία, δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Μία βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη της ελληνικής ποδοσφαιρικής ιστορίας έζησε η Εθνική ομάδα στη Γερμανία. Η «γαλανόλευκη» επικράτησε 1-0 των Γερμανών στην WWK Arena, με το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στα «πάντσερ» και κάνοντας το 2/2 στον 2ο όμιλο του Group A του Nations League.

Η μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς τόσο στις εξέδρες όσο και στα αποδυτήρια της Εθνικής.

Οι Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν στην WWK Arena έζησαν μία μοναδική στιγμή στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν άρχισαν να τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο.



Μετά το γκολ του Κουρμπέλη και την εξέλιξη του αγώνα, οι Γερμανοί φίλαθλοι είχαν σιγήσει και το μοναδικό που ακουγόταν στο γήπεδο ήταν η φωνή των Ελλήνων στις εξέδρες, σε μία εικόνα που αποτύπωσε το μέγεθος της επιτυχίας.



Κλείσιμο

Η νίκη που έγραψε ιστορία

Το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74’ χάρισε στην Εθνική ένα αποτέλεσμα που δεν είχε πετύχει ποτέ στο παρελθόν απέναντι στη Γερμανία.



Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε στην πίεση, έδειξε χαρακτήρα και απέδειξε για ακόμη μία φορά πως μπορεί να ανταγωνιστεί κάθε αντίπαλο.

Οι μεγάλες στιγμές είναι αυτές που μένουν και το βράδυ στο Άουγκσμπουργκ ήταν μία από αυτές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Εθνική έδειξε πως δεν φοβάται κανέναν και πλέον απολαμβάνει τη μεγάλη επιτυχία στην κορυφή του ομίλου της.

Πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια

Όπως ήταν φυσικό, μετά το τελευταίο σφύριγμα επικράτησε πανηγυρικό κλίμα στα αποδυτήρια της Εθνικής.

Οι διεθνείς πανηγύρισαν με την ψυχή τους μία από τις σημαντικότερες νίκες των τελευταίων ετών, σε μία βραδιά που συνδύασε το ιστορικό αποτέλεσμα με μία μοναδική ατμόσφαιρα.



Η Ελλάδα έφυγε από τη Γερμανία με ένα τεράστιο «διπλό» και μαζί με την επιτυχία πήρε και μία στιγμή που θα μείνει για χρόνια στη μνήμη των φιλάθλων της.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης