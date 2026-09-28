Πάρτι στις εξέδρες και χαμός στα αποδυτήρια μετά το ιστορικό διπλό της Εθνικής στη Γερμανία, δείτε βίντεο

Πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια

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Οι μεγάλες στιγμές είναι αυτές που μένουν και το βράδυ στο Άουγκσμπουργκ ήταν μία από αυτές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Εθνική έδειξε πως δεν φοβάται κανέναν και πλέον απολαμβάνει τη μεγάλη επιτυχία στην κορυφή του ομίλου της.Όπως ήταν φυσικό, μετά το τελευταίο σφύριγμα επικράτησε πανηγυρικό κλίμα στα αποδυτήρια της Εθνικής.Οι διεθνείς πανηγύρισαν με την ψυχή τους μία από τις σημαντικότερες νίκες των τελευταίων ετών, σε μία βραδιά που συνδύασε το ιστορικό αποτέλεσμα με μία μοναδική ατμόσφαιρα.Η Ελλάδα έφυγε από τη Γερμανία με ένα τεράστιο «διπλό» και μαζί με την επιτυχία πήρε και μία στιγμή που θα μείνει για χρόνια στη μνήμη των φιλάθλων της.