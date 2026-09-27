Δεκάδες φωτογράφοι περίμεναν τον Κλοπ στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του ως ομοσπονδιακός της Γερμανίας, δείτε βίντεο
SPORTS
Γιούργκεν Κλοπ Εθνική ποδοσφαίρου Γερμανία

Δεκάδες φωτογράφοι περίμεναν τον Κλοπ στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του ως ομοσπονδιακός της Γερμανίας, δείτε βίντεο

Η εντυπωσιακή εικόνα με δεκάδες φωτογράφους να περιμένουν για ένα «κλικ» του Κλοπ

Δεκάδες φωτογράφοι περίμεναν τον Κλοπ στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του ως ομοσπονδιακός της Γερμανίας, δείτε βίντεο
Η Ελλάδα φιλοξενείται από τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ σε ένα ματς με μεγάλη σημειολογία αφού είναι το πρώτο εντός έδρας του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της εθνικής του ομάδας. 

Λίγο πριν βγει από τη φυσούνα στον αγωνιστικό χώρο, δεκάδες φωτογράφοι περίμεναν μπροστά από τον πάγκο των Γερμανών για να πάρουν ένα κλικ από τον «Κλόπο». 



Δεκάδες φωτογράφοι περίμεναν τον Κλοπ στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του ως ομοσπονδιακός της Γερμανίας, δείτε βίντεο


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