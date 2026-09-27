Δεκάδες φωτογράφοι περίμεναν τον Κλοπ στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του ως ομοσπονδιακός της Γερμανίας, δείτε βίντεο
Δεκάδες φωτογράφοι περίμεναν τον Κλοπ στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του ως ομοσπονδιακός της Γερμανίας, δείτε βίντεο
Η εντυπωσιακή εικόνα με δεκάδες φωτογράφους να περιμένουν για ένα «κλικ» του Κλοπ
Η Ελλάδα φιλοξενείται από τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ σε ένα ματς με μεγάλη σημειολογία αφού είναι το πρώτο εντός έδρας του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της εθνικής του ομάδας.
Λίγο πριν βγει από τη φυσούνα στον αγωνιστικό χώρο, δεκάδες φωτογράφοι περίμεναν μπροστά από τον πάγκο των Γερμανών για να πάρουν ένα κλικ από τον «Κλόπο».
Λίγο πριν βγει από τη φυσούνα στον αγωνιστικό χώρο, δεκάδες φωτογράφοι περίμεναν μπροστά από τον πάγκο των Γερμανών για να πάρουν ένα κλικ από τον «Κλόπο».
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