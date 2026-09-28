Γιοβάνοβιτς μετά το ιστορικό διπλό στη Γερμανία: «Πρέπει να υποφέρεις για να κερδίσεις τέτοια ματς»
Γιοβάνοβιτς μετά το ιστορικό διπλό στη Γερμανία: «Πρέπει να υποφέρεις για να κερδίσεις τέτοια ματς»
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη νοοτροπία των παικτών και στην τεράστια σημασία της νίκης για το ελληνικό ποδόσφαιρο
Η Ελλάδα πανηγύρισε μία ιστορική επιτυχία στη Γερμανία στη 2η αγωνιστική της League A του Nations League, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να στέκεται ιδιαίτερα στην πνευματική και αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών του.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε πως η «γαλανόλευκη» γνώριζε εξαρχής ότι θα χρειαστεί να περάσει δύσκολες στιγμές για να φύγει με το αποτέλεσμα από την WWK Arena, στάθηκε στην σπουδαία επιτυχία, αλλά και στην εικόνα της ομάδας του και την προσπάθεια που χρειάστηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι τεράστια νίκη. Και για το ποδόσφαιρό μας. Για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας. Και για τη διοργάνωση που συμμετέχουμε. Δυο νίκες, είναι ιδανικό ξεκίνημα.
Το βασικό είναι για να κερδίσεις πρέπει να υποφέρεις σε τέτοια ματς. Ξέραμε ότι θα έπρεπε να υποφέρουμε. Οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και τώρα ήταν ακόμα πιο πολύ. Ήταν πολύ σωστή νοοτροπία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και στο πρώτο ημίχρονο. Ανασταλτικά ήμασταν καλοί, αλλά με την μπάλα δεν μπορούσαμε να παίξουμε και λόγω της δικής μας μικρής αδυναμίας να κάνουμε περισσότερα πράγματα επιθετικά.
Στο δεύτερο ήμασταν πιο καλοί και ενεργητικοί και καταφέραμε να κερδίσουμε Υποφέραμε πολύ, αλλά ήταν έτοιμοι οι παίκτες να υποφέρουν και αυτό μας έδωσε τεράστια σημασία στο παιχνίδι».
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε πως η «γαλανόλευκη» γνώριζε εξαρχής ότι θα χρειαστεί να περάσει δύσκολες στιγμές για να φύγει με το αποτέλεσμα από την WWK Arena, στάθηκε στην σπουδαία επιτυχία, αλλά και στην εικόνα της ομάδας του και την προσπάθεια που χρειάστηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι τεράστια νίκη. Και για το ποδόσφαιρό μας. Για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας. Και για τη διοργάνωση που συμμετέχουμε. Δυο νίκες, είναι ιδανικό ξεκίνημα.
Το βασικό είναι για να κερδίσεις πρέπει να υποφέρεις σε τέτοια ματς. Ξέραμε ότι θα έπρεπε να υποφέρουμε. Οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και τώρα ήταν ακόμα πιο πολύ. Ήταν πολύ σωστή νοοτροπία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και στο πρώτο ημίχρονο. Ανασταλτικά ήμασταν καλοί, αλλά με την μπάλα δεν μπορούσαμε να παίξουμε και λόγω της δικής μας μικρής αδυναμίας να κάνουμε περισσότερα πράγματα επιθετικά.
Στο δεύτερο ήμασταν πιο καλοί και ενεργητικοί και καταφέραμε να κερδίσουμε Υποφέραμε πολύ, αλλά ήταν έτοιμοι οι παίκτες να υποφέρουν και αυτό μας έδωσε τεράστια σημασία στο παιχνίδι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα