Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε στα social τη διαιτησία του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, βίντεο
SPORTS
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Ζαν Μοντέρο Νικ Καλάθης

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε στα social τη διαιτησία του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, βίντεο

Η πράσινη ΚΑΕ πήρε θέση για το φάουλ που σφυρίχτηκε πάνω στον Μοντέρο από τον Καλάθη

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε στα social τη διαιτησία του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, βίντεο
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Ο Παναθηναϊκός, σε ανάρτησή του στα social media, δημοσίευσε βίντεο με την κρίσιμη φάση στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, η οποία έφερε αντιδράσεις από την πλευρά των «ασπρόμαυρων».

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν μπροστά ακόμα και με 20 πόντους, ωστόσο είδαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης να τους φτάνει σε απόσταση αναπνοής, στα τελευταία δυο λεπτά της αναμέτρησης.

Με το σκορ στο 98-96 και 26 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Ολυμπιακός είχε επαναφορά και ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να παίξει άμυνα και να μην κάνει φάουλ.

Ο Μοντέρο κλείστηκε στην γωνία με double team από Καλάθη και Μήτρου-Λονγκ με τον Έλληνα γκαρντ να υποπίπτει σε φάουλ σύμφωνα με την διαιτητική τριάδα, σφύριγμα το οποίο έφερε την οργή των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. 

Θέση πήρε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που  δημοσίευσε την επίμαχη φάση, μαζί με την περιγραφή: «Όλα μια χαρά! Όλοι στις θέσεις τους. Σαν να μην πέρασε μια μέρα...».

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