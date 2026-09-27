Τρινκιέρι σε δημοσιογράφο μετά τον τελικό του Stoiximan Super Cup: «Πως σου φάνηκε η διαιτησία; Εγώ δεν έχω καθαρή εικόνα», βίντεο
Τρινκιέρι σε δημοσιογράφο μετά τον τελικό του Stoiximan Super Cup: «Πως σου φάνηκε η διαιτησία; Εγώ δεν έχω καθαρή εικόνα», βίντεο
Ο Αντρέα Τρινκιέρι είχε συζήτηση με δημοσιογράφο με θέμα τη διαιτησία του τελικού του Super Cup στη συνέντευξη τύπου
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 101-96 στον τελικό του Stoiximan Super Cup με τον Αντρέα Τρινκιέρι να εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία του τελικού.
Μάλιστα έδωσε το λόγο σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ρωτώντας την για τη σημερινή απόδοση των τριών διαιτητών του τελικού.
Αναλυτικά η ερώτηση του Τρινκιέρι σε δημοσιογράφο:
«Να σε ρωτήσω κάτι; Προσπαθώ να καταλάβω μερικά πράγματα και έχεις περισσότερη εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς είδες την διαιτησία σήμερα; Γιατί δεν έχω καθαρή εικόνα. Ήσουν καλύτερη από εμένα απόψε, μου έδωσε μία απάντηση. Ευχαριστώ πολύ».
Μάλιστα έδωσε το λόγο σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ρωτώντας την για τη σημερινή απόδοση των τριών διαιτητών του τελικού.
Αναλυτικά η ερώτηση του Τρινκιέρι σε δημοσιογράφο:
«Να σε ρωτήσω κάτι; Προσπαθώ να καταλάβω μερικά πράγματα και έχεις περισσότερη εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς είδες την διαιτησία σήμερα; Γιατί δεν έχω καθαρή εικόνα. Ήσουν καλύτερη από εμένα απόψε, μου έδωσε μία απάντηση. Ευχαριστώ πολύ».
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