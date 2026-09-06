Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Παναθηναϊκός: Ο Τσάπρας έγινε μπαμπάς κι έντυσε στα πράσινα το μωρό
Παναθηναϊκός: Ο Τσάπρας έγινε μπαμπάς κι έντυσε στα πράσινα το μωρό
Αν και μόλις 24 ετών ο νεοαποκτηθείς άσος του Παναθηναϊκού έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας βιώνει τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του καθώς ο 24χρονος δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού έγινε πατέρας.
Η σύντροφός του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και σήμερα βγήκαν από το μαιευτήριο.
Ο Τσάπρας, μάλιστα, ανέβασε φωτογραφίες στο instagram και όπως φάνηκε προμηθεύτηκε όλα τα απαραίτητα ρούχα και βρεφικά αξεσουάρ από τη μπουτίκ του τριφυλλιού.
Η σύντροφός του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και σήμερα βγήκαν από το μαιευτήριο.
Ο Τσάπρας, μάλιστα, ανέβασε φωτογραφίες στο instagram και όπως φάνηκε προμηθεύτηκε όλα τα απαραίτητα ρούχα και βρεφικά αξεσουάρ από τη μπουτίκ του τριφυλλιού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα