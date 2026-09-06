Παναθηναϊκός: Ο Τσάπρας έγινε μπαμπάς κι έντυσε στα πράσινα το μωρό
SPORTS
Παναθηναϊκός Τριαντάφυλλος Τσάπρας

Παναθηναϊκός: Ο Τσάπρας έγινε μπαμπάς κι έντυσε στα πράσινα το μωρό

Αν και μόλις 24 ετών ο νεοαποκτηθείς άσος του Παναθηναϊκού έγινε πατέρας για πρώτη φορά

Παναθηναϊκός: Ο Τσάπρας έγινε μπαμπάς κι έντυσε στα πράσινα το μωρό
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Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας βιώνει τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του καθώς ο 24χρονος δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού έγινε πατέρας.

Η σύντροφός του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και σήμερα βγήκαν από το μαιευτήριο.

Ο Τσάπρας, μάλιστα, ανέβασε φωτογραφίες στο instagram και όπως φάνηκε προμηθεύτηκε όλα τα απαραίτητα ρούχα και βρεφικά αξεσουάρ από τη μπουτίκ του τριφυλλιού.

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