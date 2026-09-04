Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Πλιάκος στο The Football Show: Πολύ δύσκολη η συμμετοχή του Φαμπιάνο κόντρα στην ΑΕΚ, τα ερωτήματα Γρηγορίου για την ενδεκάδα
Πλιάκος στο The Football Show: Πολύ δύσκολη η συμμετοχή του Φαμπιάνο κόντρα στην ΑΕΚ, τα ερωτήματα Γρηγορίου για την ενδεκάδα
Το ρεπορτάζ του Φώτη Πλιάκου στο The Football Show by Stoiximan του protothema.gr για τα προβλήματα των «κιτρινόμαυρων» και το δύσκολο πρόγραμμα με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Την προσπάθεια του Άρη να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικός απέναντι στην ΑΕΚ, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ανέλυσε ο Φώτης Πλιάκος στο The Football Show by Stoiximan του protothema.gr.
Όπως ανέφερε, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να στερηθεί τις υπηρεσίες του Φαμπιάνο σε αυτή τη χρονική στιγμή, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο είναι ο Βραζιλιάνος στόπερ να δώσει μάχη για να συμπεριληφθεί στην αποστολή, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του.
Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα του Άρη, ο Μανού Γκαρθία αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του, έχοντας αντίστοιχο χρόνο συμμετοχής με αυτόν που είχε απέναντι στον ΟΦΗ. Στη δεξιά πλευρά αναμένεται να αγωνιστεί ο Γκαρέ, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα του αριστερού εξτρέμ.
Ο Παλάσιος έχει δοκιμαστεί στη συγκεκριμένη θέση, όμως η δεύτερη επιλογή είναι ο Γιαννιώτας, ο οποίος αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.
Το παιχνίδι με την ΑΕΚ χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητικό για τον Άρη, σε μια περίοδο που η ομάδα προσπαθεί ακόμη να ενσωματώσει τα νέα πρόσωπα στην αγωνιστική της λειτουργία και παράλληλα να συγκεντρώνει βαθμούς.
Όπως σημείωσε ο Φώτης Πλιάκος, η αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τους «κιτρινόμαυρους», ειδικά από τη στιγμή που ακολουθεί και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, σε ένα πρόγραμμα που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας.
Όπως ανέφερε, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να στερηθεί τις υπηρεσίες του Φαμπιάνο σε αυτή τη χρονική στιγμή, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο είναι ο Βραζιλιάνος στόπερ να δώσει μάχη για να συμπεριληφθεί στην αποστολή, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του.
Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα του Άρη, ο Μανού Γκαρθία αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του, έχοντας αντίστοιχο χρόνο συμμετοχής με αυτόν που είχε απέναντι στον ΟΦΗ. Στη δεξιά πλευρά αναμένεται να αγωνιστεί ο Γκαρέ, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα του αριστερού εξτρέμ.
Ο Παλάσιος έχει δοκιμαστεί στη συγκεκριμένη θέση, όμως η δεύτερη επιλογή είναι ο Γιαννιώτας, ο οποίος αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.
Το παιχνίδι με την ΑΕΚ χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητικό για τον Άρη, σε μια περίοδο που η ομάδα προσπαθεί ακόμη να ενσωματώσει τα νέα πρόσωπα στην αγωνιστική της λειτουργία και παράλληλα να συγκεντρώνει βαθμούς.
Όπως σημείωσε ο Φώτης Πλιάκος, η αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τους «κιτρινόμαυρους», ειδικά από τη στιγμή που ακολουθεί και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, σε ένα πρόγραμμα που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας.
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