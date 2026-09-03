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Μάχη Καραλή - Ντουπλάντις στις Βρυξέλλες: «Κάποια ημέρα ίσως κάνω παγκόσμιο ρεκόρ», είπε ο Μανόλο
Μάχη Καραλή - Ντουπλάντις στις Βρυξέλλες: «Κάποια ημέρα ίσως κάνω παγκόσμιο ρεκόρ», είπε ο Μανόλο
Ο Μόντο Ντουπλάντις αποθέωσε στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Diamond League τον Μανόλο: «Είναι σε απίστευτη κατάσταση και με πιέζει με τρόπο που είχα χρόνια να νιώσω»
Ένας από τους κορυφαίους αγώνες στην ιστορία του Diamond League αναμένεται να γίνει το βράδυ της Παρασκευής (4/9) στις Βρυξέλλες με φόντο το έπαθλο του νικητή στον τελικό της διοργάνωσης στο άλμα επί κοντώ.
Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις θα βρεθούν αντιμέτωποι για 12η φορά φέτος, με τον Σουηδό να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, ωστόσο θα είναι εκείνος που θα αγωνιστεί με τη μεγαλύτερη πίεση. Ο κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ με 6,20 μ. βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κάτι που φάνηκε όχι μόνο στο άλμα στα 6,20 μ. στη Ζυρίχη, αλλά και στις προσπάθειες που ακολούθησαν στα 6,32 μέτρα.
Οι δύο σταρ του αγωνίσματος θα διεκδικήσουν και το ρεκόρ διοργάνωσης, το οποίο είναι 6,11 μ. και φυσικά, με τη δράση τους, θα τραβήξουν την προσοχή του κόσμου στις εξέδρες.
Ο Καραλής βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, διανύει την καλύτερη περίοδο της αθλητικής του καριέρας και είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα βασικά πρόσωπα του παγκόσμιου στίβου.
Ο Ντουπλάντις είναι ο νικητής στους πέντε προηγούμενους τελικούς στο αγώνισμα του επί κοντώ, σε ένα αγώνισμα όπου ο Λαβιλενί έχει επτά νίκες! Ο Σουηδός έχει περάσει φέτος τα 6,31 μ. στη χειμερινή σεζόν και τα 6,25 μ. στη θερινή.
Στον αγώνα θα συμμετάσχουν ακόμα ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς με δύο νίκες στο ενεργητικό του και οι …6άμετροι φέτος Μάρσαλ και Γκούτορμσεν.
Ο Εμμανουήλ Καραλής που πάλεψε για το παγκόσμιο ρεκόρ (6,32μ) στον προηγούμενο αγώνα είπε σχετικά μ' αυτόν τον στόχο: «Ακόμα και αν έκανα παγκόσμιο ρεκόρ, θα μπορούσα να τερματίσω δεύτερος. Πηδώντας πάνω από 6 μέτρα, μπορείς να βρεθείς τέταρτος ή πέμπτος. Δεν τα κατάφερα, αλλά ένιωσα ότι οι προσπάθειες ήταν καλές. Μια μέρα μπορεί να γίνει».
Για τον μεγάλο τελικό της Παρασκευής τόνισε: «Αυτός είναι πιο γρήγορος, εγώ πιο δυνατός. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να γίνεις κορυφαίος στο επί κοντώ. Θέλω να κερδίζω αγώνες και μετάλλια. Είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάνω απ’ όλα φίλοι. Ό,τι και αν γίνει την Παρασκευή, μετά θα πιούμε ένα ωραίο ποτήρι κρασί μαζί».
Τέλος για τις μάχες του με τον Σουηδό υπογράμμισε: «Χαίρομαι που ζω στην εποχή του. Ο Μόντο δείχνει σε όλους τι είναι δυνατό. Έχει σπάσει ψυχικά εμπόδια για μένα και για πολλούς άλλους. Με πιέζει, αλλά τον πιέζω και εγώ να γίνει». καλύτερος».
Από την πλευρά του ο Μόντο Ντουπλάντις είπε για τον Καραλή: «Είναι ωραίο να έχεις έναν φίλο που σε κάνει καλύτερο. Ο Εμμανουήλ είναι σε απίστευτη κατάσταση και με πιέζει με τρόπο που είχα χρόνια να νιώσω. Ο κόσμος δεν θέλει μόνο να βλέπει ρεκόρ. Θέλει να βλέπει μάχες.
Και ο Καραλής φέρνει ακριβώς αυτό. Αν το πάρει ο Μανόλο θα είναι περίεργο συναίσθημα, αλλά και όμορφο. Τα ρεκόρ είναι φευγαλέα. Οι μάχες και οι νίκες μένουν. Δεν είναι πια αρκετό να κάνω τον αγώνα μου όπως παλιά. Με τον Εμμανουήλ πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να αγωνίζομαι πραγματικά, όχι απλώς να κυνηγάω ρεκόρ. Νομίζω ότι αύριο θα χρειαστώ τουλάχιστον ρεκόρ αγώνα για να κερδίσω».
Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις θα βρεθούν αντιμέτωποι για 12η φορά φέτος, με τον Σουηδό να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, ωστόσο θα είναι εκείνος που θα αγωνιστεί με τη μεγαλύτερη πίεση. Ο κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ με 6,20 μ. βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κάτι που φάνηκε όχι μόνο στο άλμα στα 6,20 μ. στη Ζυρίχη, αλλά και στις προσπάθειες που ακολούθησαν στα 6,32 μέτρα.
Οι δύο σταρ του αγωνίσματος θα διεκδικήσουν και το ρεκόρ διοργάνωσης, το οποίο είναι 6,11 μ. και φυσικά, με τη δράση τους, θα τραβήξουν την προσοχή του κόσμου στις εξέδρες.
Ο Καραλής βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, διανύει την καλύτερη περίοδο της αθλητικής του καριέρας και είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα βασικά πρόσωπα του παγκόσμιου στίβου.
Ο Ντουπλάντις είναι ο νικητής στους πέντε προηγούμενους τελικούς στο αγώνισμα του επί κοντώ, σε ένα αγώνισμα όπου ο Λαβιλενί έχει επτά νίκες! Ο Σουηδός έχει περάσει φέτος τα 6,31 μ. στη χειμερινή σεζόν και τα 6,25 μ. στη θερινή.
Στον αγώνα θα συμμετάσχουν ακόμα ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς με δύο νίκες στο ενεργητικό του και οι …6άμετροι φέτος Μάρσαλ και Γκούτορμσεν.
"It's creates a little bit more of an intense environment."— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 3, 2026
- Mondo Duplantis 🇸🇪 on facing stiff competition from Emmanouil Karalis. pic.twitter.com/BgsP4STGUZ
Ο Εμμανουήλ Καραλής που πάλεψε για το παγκόσμιο ρεκόρ (6,32μ) στον προηγούμενο αγώνα είπε σχετικά μ' αυτόν τον στόχο: «Ακόμα και αν έκανα παγκόσμιο ρεκόρ, θα μπορούσα να τερματίσω δεύτερος. Πηδώντας πάνω από 6 μέτρα, μπορείς να βρεθείς τέταρτος ή πέμπτος. Δεν τα κατάφερα, αλλά ένιωσα ότι οι προσπάθειες ήταν καλές. Μια μέρα μπορεί να γίνει».
Για τον μεγάλο τελικό της Παρασκευής τόνισε: «Αυτός είναι πιο γρήγορος, εγώ πιο δυνατός. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να γίνεις κορυφαίος στο επί κοντώ. Θέλω να κερδίζω αγώνες και μετάλλια. Είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάνω απ’ όλα φίλοι. Ό,τι και αν γίνει την Παρασκευή, μετά θα πιούμε ένα ωραίο ποτήρι κρασί μαζί».
Τέλος για τις μάχες του με τον Σουηδό υπογράμμισε: «Χαίρομαι που ζω στην εποχή του. Ο Μόντο δείχνει σε όλους τι είναι δυνατό. Έχει σπάσει ψυχικά εμπόδια για μένα και για πολλούς άλλους. Με πιέζει, αλλά τον πιέζω και εγώ να γίνει». καλύτερος».
Από την πλευρά του ο Μόντο Ντουπλάντις είπε για τον Καραλή: «Είναι ωραίο να έχεις έναν φίλο που σε κάνει καλύτερο. Ο Εμμανουήλ είναι σε απίστευτη κατάσταση και με πιέζει με τρόπο που είχα χρόνια να νιώσω. Ο κόσμος δεν θέλει μόνο να βλέπει ρεκόρ. Θέλει να βλέπει μάχες.
Και ο Καραλής φέρνει ακριβώς αυτό. Αν το πάρει ο Μανόλο θα είναι περίεργο συναίσθημα, αλλά και όμορφο. Τα ρεκόρ είναι φευγαλέα. Οι μάχες και οι νίκες μένουν. Δεν είναι πια αρκετό να κάνω τον αγώνα μου όπως παλιά. Με τον Εμμανουήλ πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να αγωνίζομαι πραγματικά, όχι απλώς να κυνηγάω ρεκόρ. Νομίζω ότι αύριο θα χρειαστώ τουλάχιστον ρεκόρ αγώνα για να κερδίσω».
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