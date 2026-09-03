Μάχη Καραλή - Ντουπλάντις στις Βρυξέλλες: «Κάποια ημέρα ίσως κάνω παγκόσμιο ρεκόρ», είπε ο Μανόλο

"It's creates a little bit more of an intense environment."



- Mondo Duplantis 🇸🇪 on facing stiff competition from Emmanouil Karalis. pic.twitter.com/BgsP4STGUZ — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 3, 2026

Για τον μεγάλο τελικό της Παρασκευής τόνισε: «Αυτός είναι πιο γρήγορος, εγώ πιο δυνατός. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να γίνεις κορυφαίος στο επί κοντώ. Θέλω να κερδίζω αγώνες και μετάλλια. Είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάνω απ’ όλα φίλοι. Ό,τι και αν γίνει την Παρασκευή, μετά θα πιούμε ένα ωραίο ποτήρι κρασί μαζί».