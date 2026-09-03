Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Η ευρωπαϊκή λίστα είναι μια πολύ καλή έκδοση του Ολυμπιακού
Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Η ευρωπαϊκή λίστα είναι μια πολύ καλή έκδοση του Ολυμπιακού
Η διαδικασία επιλογής της λίστας δεν ήταν εύκολη για τον Μεντιλίμπαρ, όπως περιέγραψε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στο protothema.gr
Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Βασίλης Κωνσταντόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr, αναφέρθηκε στην τελική ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρόλευκων», στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και στα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο παιχνίδι με την ΑΕΛ.
Όπως τόνισε, η διαδικασία επιλογής της λίστας δεν ήταν εύκολη για τον Βάσκο τεχνικό, καθώς ήταν δεδομένο ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα έμεναν εκτός. «Αναγκαστικά κάποιοι θα ήταν στενοχωρημένοι με την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ήταν μια εύκολη εξίσωση για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι παίκτες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα είναι οι Πόποβιτς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ και Κλείτον. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος σημείωσε ότι η χθεσινή βραδιά ήταν ιδιαίτερα έντονη για τον Ολυμπιακό, με αρκετές συζητήσεις και ζυμώσεις μέχρι να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
Μάλιστα, υπήρξε φημολογία ότι ο Μεντιλίμπαρ ενδέχεται να αφήσει εκτός λίστας τον Αρμάντο Γκονζάλες, ωστόσο τελικά κάτι τέτοιο δεν προχώρησε. «Συνολικά η ευρωπαϊκή λίστα είναι μια πολύ καλή βερσιόν του Ολυμπιακού και ευελπιστούμε να δούμε ωραία πράγματα», υπογράμμισε.
Από την αναμέτρηση με την ΑΕΛ, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Φρόιλερ, τον οποίο χαρακτήρισε «αρχοντικό» στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του γκολ που πέτυχε ο Αρμάντο Γκονζάλες, καθώς όπως είπε τον βοήθησε να «ξεκλειδώσει» ως επιθετικός.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απήχηση που έχει ο Γκονζάλες στην πατρίδα του, κάτι που αποτυπώνεται και μέσα από τα social media του Ολυμπιακού. «Είναι απίθανη η απήχηση που έχει ο Γκονζάλες στην πατρίδα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τέλος, θετική ήταν η αναφορά του και για τον Φίλη, ο οποίος έδειξε, όπως σημείωσε, ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο όχι μόνο λόγω της σωματοδομής του, αλλά και συνολικά με την αγωνιστική του παρουσία.
Όπως τόνισε, η διαδικασία επιλογής της λίστας δεν ήταν εύκολη για τον Βάσκο τεχνικό, καθώς ήταν δεδομένο ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα έμεναν εκτός. «Αναγκαστικά κάποιοι θα ήταν στενοχωρημένοι με την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ήταν μια εύκολη εξίσωση για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι παίκτες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα είναι οι Πόποβιτς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ και Κλείτον. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος σημείωσε ότι η χθεσινή βραδιά ήταν ιδιαίτερα έντονη για τον Ολυμπιακό, με αρκετές συζητήσεις και ζυμώσεις μέχρι να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
Μάλιστα, υπήρξε φημολογία ότι ο Μεντιλίμπαρ ενδέχεται να αφήσει εκτός λίστας τον Αρμάντο Γκονζάλες, ωστόσο τελικά κάτι τέτοιο δεν προχώρησε. «Συνολικά η ευρωπαϊκή λίστα είναι μια πολύ καλή βερσιόν του Ολυμπιακού και ευελπιστούμε να δούμε ωραία πράγματα», υπογράμμισε.
Από την αναμέτρηση με την ΑΕΛ, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Φρόιλερ, τον οποίο χαρακτήρισε «αρχοντικό» στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του γκολ που πέτυχε ο Αρμάντο Γκονζάλες, καθώς όπως είπε τον βοήθησε να «ξεκλειδώσει» ως επιθετικός.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απήχηση που έχει ο Γκονζάλες στην πατρίδα του, κάτι που αποτυπώνεται και μέσα από τα social media του Ολυμπιακού. «Είναι απίθανη η απήχηση που έχει ο Γκονζάλες στην πατρίδα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τέλος, θετική ήταν η αναφορά του και για τον Φίλη, ο οποίος έδειξε, όπως σημείωσε, ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο όχι μόνο λόγω της σωματοδομής του, αλλά και συνολικά με την αγωνιστική του παρουσία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα