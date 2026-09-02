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Ο Ατρόμητος με Τσιλούλη έκανε το διπλό στις Σέρρες, 1-0 τον Πανσερραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, δείτε το γκολ
Ο Ατρόμητος με Τσιλούλη έκανε το διπλό στις Σέρρες, 1-0 τον Πανσερραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, δείτε το γκολ
Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 81' και η ομάδα του Περιστερίου έφυγε με την εκτός έδρας νίκη
Ο Ατρόμητος έκανε πρεμιέρα με νίκη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, επικράτησε με γκολ του Τσιλούλη στο 81' του Πανσερραϊκού στις Σέρρες με 1-0.
Οι Περιστεριώτες ξεκίνησαν καλύτερα το ματς και είχαν ευκαιρία όταν ο Τσαντίλας δεν έκανε καλά το πλασέ στο 8'.
Σουτ του Πασά για τους γηπεδούχους στο 12' έφυγε λίγο άουτ ενώ στο 44' το σουτ του Βερνάρδου μέσα από την περιοχή μπλόκαρε ο Ντιένγκ.
Στο επόμενο λεπτό στο γύρισμα του Βερνάρδου ο Μασκανάκης δεν κατάφερε με προβολή να έρθει σε επαφή με την μπάλα και να κάνει το 1-0.
Ο Πανσερραϊκός είχε ευκαιρία στο 48', οπότε και το σουτ του Αδάμ πέρασε άουτ. Στο 63΄απάντησε ο Ατρόμητος όταν μετά από σέντρα του Τζοβάρα, ο Τσιλούλης δεν κατάφερε να σκοράρει από καλή θέση.
Το κατάφερε όμως στο 81΄όταν μετά από λάθος του Ηλιάδη, πήρε την μπάλα και πλάσαρε σωστά.
Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Ηλιάδης, Τάχατος, Μορέιρα, Στάικος, Ρουμιάντσεβ (71΄Οικονόμου), Τσέλιος (85΄Άρμουγκομ), Βερνάρδος (71΄Μωυσίδης), Μασκανάκης(46΄Αδάμ), Πασάς (46΄Τεϊσέιρα).
Ατρόμητος (Ντούσαν Κερκέζ): Ντιένγκ, Λύρατζης, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον (61΄Τσακμάκης), Παπαδόπουλος, Κώτσης (84΄Αμπαρτζίδης), Μουντουσαμί, Τσαντίλας (61΄Τσιλούλης), Πνευμονίδης (69΄Μπάτος), Τζοβάρας, Νούνιεζ (84΄Καραμάνης).
Οι Περιστεριώτες ξεκίνησαν καλύτερα το ματς και είχαν ευκαιρία όταν ο Τσαντίλας δεν έκανε καλά το πλασέ στο 8'.
Σουτ του Πασά για τους γηπεδούχους στο 12' έφυγε λίγο άουτ ενώ στο 44' το σουτ του Βερνάρδου μέσα από την περιοχή μπλόκαρε ο Ντιένγκ.
Στο επόμενο λεπτό στο γύρισμα του Βερνάρδου ο Μασκανάκης δεν κατάφερε με προβολή να έρθει σε επαφή με την μπάλα και να κάνει το 1-0.
Ο Πανσερραϊκός είχε ευκαιρία στο 48', οπότε και το σουτ του Αδάμ πέρασε άουτ. Στο 63΄απάντησε ο Ατρόμητος όταν μετά από σέντρα του Τζοβάρα, ο Τσιλούλης δεν κατάφερε να σκοράρει από καλή θέση.
Το κατάφερε όμως στο 81΄όταν μετά από λάθος του Ηλιάδη, πήρε την μπάλα και πλάσαρε σωστά.
Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Ηλιάδης, Τάχατος, Μορέιρα, Στάικος, Ρουμιάντσεβ (71΄Οικονόμου), Τσέλιος (85΄Άρμουγκομ), Βερνάρδος (71΄Μωυσίδης), Μασκανάκης(46΄Αδάμ), Πασάς (46΄Τεϊσέιρα).
Ατρόμητος (Ντούσαν Κερκέζ): Ντιένγκ, Λύρατζης, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον (61΄Τσακμάκης), Παπαδόπουλος, Κώτσης (84΄Αμπαρτζίδης), Μουντουσαμί, Τσαντίλας (61΄Τσιλούλης), Πνευμονίδης (69΄Μπάτος), Τζοβάρας, Νούνιεζ (84΄Καραμάνης).
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