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Ολυμπιακός: Τελειώνει τη μεταγραφή του Νους από τον ΟΦΗ
Ολυμπιακός: Τελειώνει τη μεταγραφή του Νους από τον ΟΦΗ
Ο Αργεντινός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό και να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα - Στο πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνεται και η επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου για ακόμα ένα χρόνο
Έτοιμος να κλείσει τον Τιάγκο Νους από τον ΟΦΗ εμφανίζεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις συνεχίζοντας το μεταγραφικό του ντεμαράζ.
Ο 25χρονος Αργεντίνος παίκτης του ΟΦΗ οδεύει προς το να κλείσει στον Ολυμπιακό, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο παίκτης είναι ήδη στην Αθήνα για να υπογράψει στους ερυθρόλευκους και να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα.
Παίζει και στις δύο πλευρές της επίθεσης και είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με την ταχύτητά του και την αίσθηση του γκολ που διαθέτει, επιπροσθέτως ξέροντας την ελληνική πραγματικότητα.
Συνολικά στον ΟΦΗ έχει 72 συμμετοχές με 24 γκολ και 10 ασίστ.
Ο Τιάγκο Νους είναι ένας παίκτης που έχει συνδεθεί και παλαιότερα με τον Ολυμπιακό αλλά και ένας παίκτης που έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο Μεντιλίμπαρ.
Ο 25χρονος Αργεντίνος παίκτης του ΟΦΗ οδεύει προς το να κλείσει στον Ολυμπιακό, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο παίκτης είναι ήδη στην Αθήνα για να υπογράψει στους ερυθρόλευκους και να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα.
Παίζει και στις δύο πλευρές της επίθεσης και είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με την ταχύτητά του και την αίσθηση του γκολ που διαθέτει, επιπροσθέτως ξέροντας την ελληνική πραγματικότητα.
Συνολικά στον ΟΦΗ έχει 72 συμμετοχές με 24 γκολ και 10 ασίστ.
Ο Τιάγκο Νους είναι ένας παίκτης που έχει συνδεθεί και παλαιότερα με τον Ολυμπιακό αλλά και ένας παίκτης που έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο Μεντιλίμπαρ.
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