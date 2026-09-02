ΠΑΣΟΚ: Ο Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, έκανε copy paste το 80% του προγράμματός μας

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο πρώην πρωθυπουργός «προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το "κενό αντιπολίτευσης" και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία»





Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο πρώην πρωθυπουργός «προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το "κενό αντιπολίτευσης" και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία».







«Ο κ. Τσίπρας όπως και ο κ. Μητσοτάκης, μετρήθηκαν και κρίθηκαν. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. 12 χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:



«Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες: ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον.







Υπόσχεται καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους, ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ, θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα funds στη χώρα μας για να λεηλατήσουν την περιουσία των Ελλήνων.



Τάζει φοροελαφρύνσεις, εκείνος που αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.



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Δεσμεύεται για ένα άλλο ύφος και ήθος εξουσίας, εκείνος που χειραγώγησε με ακραίο τρόπο τη δικαιοσύνη και επιτέθηκε στις ανεξάρτητες αρχές.



Τώρα καταλάβαμε γιατί βιαζόταν ο κ. Τσίπρας να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μπας και πείσει έστω και έναν που δεν παρακολουθεί συχνά τις εξελίξεις, πως έχει δικό του σχέδιο. Προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το "κενό αντιπολίτευσης" και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία.



Αντέγραψε πλήρως την περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ κάνοντας λόγο για τη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση που ήταν ο πυρήνας της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που έχουμε εξαγγείλει, το βάφτισε Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης.



«Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον ποιος έχει το πρόγραμμα, τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα», επισημαίνει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ κατά του Αλέξη Τσίπρα , ο οποίος πριν από λίγο ολοκλήρωσε την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο πρώην πρωθυπουργός «προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το "κενό αντιπολίτευσης" και σήμερα, στο οποίο επιτίθεται με μανία».Επίσης, σημειώνεται ότι ο κ. Τσίπρας «αντέγραψε πλήρως την περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ κάνοντας λόγο για τη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση που ήταν ο πυρήνας της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που έχουμε εξαγγείλει, το βάφτισε Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης».«Ο κ. Τσίπρας όπως και ο κ. Μητσοτάκης, μετρήθηκαν και κρίθηκαν. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. 12 χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.«Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες: ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον.Οι πολίτες, όμως, δεν ξεχνούν τον ωμό εμπαιγμό και την αναξιοπιστία.Υπόσχεται καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους, ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ, θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα funds στη χώρα μας για να λεηλατήσουν την περιουσία των Ελλήνων.Τάζει φοροελαφρύνσεις, εκείνος που αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.Υπόσχεται ένα νέο όραμα για τη χώρα, εκείνος που υποθήκευσε για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές.Δεσμεύεται για ένα άλλο ύφος και ήθος εξουσίας, εκείνος που χειραγώγησε με ακραίο τρόπο τη δικαιοσύνη και επιτέθηκε στις ανεξάρτητες αρχές.Τώρα καταλάβαμε γιατί βιαζόταν ο κ. Τσίπρας να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μπας και πείσει έστω και έναν που δεν παρακολουθεί συχνά τις εξελίξεις, πως έχει δικό του σχέδιο. Προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το "κενό αντιπολίτευσης" και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία.Αντέγραψε πλήρως την περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ κάνοντας λόγο για τη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση που ήταν ο πυρήνας της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που έχουμε εξαγγείλει, το βάφτισε Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης.

Το μόνο καινούργιο που μάθαμε, είναι ότι δεν σκοπεύει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, το ΕΚΑΣ και τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας που ο ίδιος κατάργησε.



Ο κ. Τσίπρας όπως και ο κ. Μητσοτάκης, μετρήθηκαν και κρίθηκαν. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. 12 χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά.



Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση και ποιος βάζει πλάτη στον Μητσοτάκη. Γνωρίζει ποιος έχει την πολιτική αυτονομία για να κάνεις ρήξεις με τα συμφέροντα και ποιον κρατά χειροπόδαρα η εγχώρια ολιγαρχία. Γνωρίζει ποιος έχει το πρόγραμμα, τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα».