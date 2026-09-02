Ηλιόπουλος από την Χρυσούπολη: «Η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της, πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες μας»
Ηλιόπουλος από την Χρυσούπολη: «Η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της, πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες μας»
Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης παρακολούθησε το ματς με τον Νέστο για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Στο γήπεδο της Χρυσούπολης βρέθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Νέστο για τη League Phase του Superbet κυπέλλου Ελλάδας.
Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης αναφέρθηκε στην πορεία της Ένωσης για τη φετινή σεζόν: «Η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της. Για την ΑΕΚ ξεκινάνε σιγά σιγά τα στριμώγματα, από εβδομάδα. Πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες μας και θα είμαστε περήφανοι για αυτή την πορεία. Αλλά όπερ έδει δείξαι. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και θα προσπαθήσουμε, για το καλύτερο» τόνισε.
Για να προσθέσει: «Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες μεγάλων ομάδων δεν θα ασχολούνταν καν να έρθουν στη Χρυσούπολη αλλά εγώ αποδέχθηκα την πρόταση με μεγάλη χαρά.
Εδώ οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ντόπιοι, κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια κι αυτό ικανοποιεί ξέρετε όλους αυτούς που θέλουν να πιστεύουν σε ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Έτσι λοιπόν δεν σνομπάρουμε την επαρχία, δεν σνομπάρουμε τις μικρές ομάδες, και είμαστε εδώ έμπρακτα για να δείχνουμε ότι όχι μόνο στηρίζουμε αλλά μπορούμε να τους δίνουμε και το έναυσμα να οραματίζονται, να ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο».
Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης αναφέρθηκε στην πορεία της Ένωσης για τη φετινή σεζόν: «Η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της. Για την ΑΕΚ ξεκινάνε σιγά σιγά τα στριμώγματα, από εβδομάδα. Πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες μας και θα είμαστε περήφανοι για αυτή την πορεία. Αλλά όπερ έδει δείξαι. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και θα προσπαθήσουμε, για το καλύτερο» τόνισε.
Για να προσθέσει: «Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες μεγάλων ομάδων δεν θα ασχολούνταν καν να έρθουν στη Χρυσούπολη αλλά εγώ αποδέχθηκα την πρόταση με μεγάλη χαρά.
Εδώ οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ντόπιοι, κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια κι αυτό ικανοποιεί ξέρετε όλους αυτούς που θέλουν να πιστεύουν σε ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Έτσι λοιπόν δεν σνομπάρουμε την επαρχία, δεν σνομπάρουμε τις μικρές ομάδες, και είμαστε εδώ έμπρακτα για να δείχνουμε ότι όχι μόνο στηρίζουμε αλλά μπορούμε να τους δίνουμε και το έναυσμα να οραματίζονται, να ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο».
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