Αθωώθηκε ο Μαλτέζος επιχειρηματίας που κατηγορούνταν για τον θάνατο της δημοσιογράφου Ντάφνι Γκαλίζια

Οι γιοι της τόνισαν ότι η ετυμηγορία στέρησε από τη δημοσιογράφο τη «δικαιοσύνη που της αξίζει»





Ο Γιόργκεν Φένεκ, εξέχων Μαλτέζος επιχειρηματίας, κατηγορήθηκε το 2021 για συνέργεια και συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλήματος. Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι ήταν ο εγκέφαλος της δολοφονίας, ότι την είχε διατάξει και ότι είχε πληρώσει τους αυτουργούς. Ωστόσο οι ένορκοι τον απάλλαξαν και από τις δύο κατηγορίες που αντιμετώπιζε.







Η δολοφονία συγκλόνισε την Ευρώπη, οδήγησε σε διαδηλώσεις που ανέτρεψαν τον τότε πρωθυπουργό ενώ έφερε στο φως μια κουλτούρα ατιμωρησίας στη Μάλτα,



Τα παιδιά της Γκαλίζια απαίτησαν λογοδοσία και δικαιοσύνη για το θάνατό της. Οι γιοι της βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου όταν διαβάστηκε η ετυμηγορία, αλλά αποχώρησαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις.







«Εννέα χρόνια μετά τη βίαιη δολοφονία της Ντάφνι, οι θεσμικές αδυναμίες που επέτρεψαν τη δολοφονία της παραμένουν ανεπίλυτες και χωρίς μεταρρυθμίσεις. Διαρκής δικαιοσύνη σημαίνει ότι κανένας δεν πρέπει να αντιμετωπίσει ξανά τους ίδιους κινδύνους», ανέφερε η δήλωση. «Η χώρα μας δεν κατάφερε να προστατεύσει τη Ντάφνι. Της οφείλει να αποτρέψει την απώλεια άλλων ζωών».



Μια δεκαετία ερευνών και δικών Ο Φένεκ ήταν ο τελευταίος από τους έξι ανθρώπους που κατηγορήθηκαν για τη συνωμοσία και παραπέμφθηκαν σε δίκη.



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Λίγο πριν τον θάνατό της η δημοσιογράφος αντιμετώπιζε περισσότερες από 40 αγωγές για δυσφήμιση.



Ανεξάρτητη έρευνα για τη δολοφονία, η οποία δημοσιεύτηκε το 2021, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κράτος στη Μάλτα «πρέπει να αναλάβει την ευθύνη» για τη δολοφονία, λόγω μιας κουλτούρας ατιμωρησίας που προερχόταν από τα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης.



Ο Φένεκ συμμετείχε σε κοινοπραξία που κέρδισε μια αμφιλεγόμενη σύμβαση με τη μαλτέζικη κυβέρνηση για την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.



Οι ένορκοι δικαστηρίου στη Μάλτα αθώωσαν την Τετάρτη τον Μαλτέζο επιχειρηματία που κατηγορούνταν ως εγκέφαλος της δολοφονίας της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίζια το 2017., εξέχων Μαλτέζος επιχειρηματίας, κατηγορήθηκε το 2021 για συνέργεια και συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλήματος. Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι ήταν ο εγκέφαλος της δολοφονίας, ότι την είχε διατάξει και ότι είχε πληρώσει τους αυτουργούς. Ωστόσο οι ένορκοι τον απάλλαξαν και από τις δύο κατηγορίες που αντιμετώπιζε.Η δημοσιογράφος σκοτώθηκε από βόμβα που τοποθετήθηκε στο αυτοκίνητό της και πυροδοτήθηκε κοντά στην κατοικία της.Η δολοφονία συγκλόνισε την Ευρώπη, οδήγησε σε διαδηλώσεις που ανέτρεψαν τον τότε πρωθυπουργό ενώ έφερε στο φως μια κουλτούρα ατιμωρησίας στη Μάλτα, επισημαίνει το Associated Press Τα παιδιά της Γκαλίζια απαίτησαν λογοδοσία και δικαιοσύνη για το θάνατό της. Οι γιοι της βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου όταν διαβάστηκε η ετυμηγορία, αλλά αποχώρησαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις.Σε δήλωσή τους που δημοσιεύτηκε στο Facebook, τα παιδιά της ανέφεραν ότι η ετυμηγορία στέρησε από την Γκαλίζια τη «δικαιοσύνη που της αξίζει».«Εννέα χρόνια μετά τη βίαιη δολοφονία της Ντάφνι, οι θεσμικές αδυναμίες που επέτρεψαν τη δολοφονία της παραμένουν ανεπίλυτες και χωρίς μεταρρυθμίσεις. Διαρκής δικαιοσύνη σημαίνει ότι κανένας δεν πρέπει να αντιμετωπίσει ξανά τους ίδιους κινδύνους», ανέφερε η δήλωση. «. Της οφείλει να αποτρέψει την απώλεια άλλων ζωών».Ο Φένεκ ήταν ο τελευταίος από τους έξι ανθρώπους που κατηγορήθηκαν για τη συνωμοσία και παραπέμφθηκαν σε δίκη.Τα ερευνητικά ρεπορτάζ της Γκαλίζια είχαν στο επίκεντρο άτομα του στενού κύκλου του τότε πρωθυπουργού Τζόζεφ Μούσκατ, τα οποία κατηγορούσε ότι κατείχαν υπεράκτιες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους, όπως αποκαλύφθηκε από τα Panama Papers. Αφορούσαν ακόμη την αντιπολίτευση και επιχειρηματικούς κύκλους στη Μάλτα.Λίγο πριν τον θάνατό της η δημοσιογράφος αντιμετώπιζε περισσότερες από 40 αγωγές για δυσφήμιση.Ανεξάρτητη έρευνα για τη δολοφονία, η οποία δημοσιεύτηκε το 2021, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κράτος στη Μάλτα «πρέπει να αναλάβει την ευθύνη» για τη δολοφονία, λόγω μιας κουλτούρας ατιμωρησίας που προερχόταν από τα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης.Ο Φένεκ συμμετείχε σε κοινοπραξία που κέρδισε μια αμφιλεγόμενη σύμβαση με τη μαλτέζικη κυβέρνηση για την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σύλληψή του το 2019, ενώ απέπλεε από τη Μάλτα με το γιοτ του, πυροδότησε μια σειρά μαζικών διαδηλώσεων στη χώρα, οι οποίες κορυφώθηκαν με την παραίτηση του Μουσκάτ.



Το 2022, ο Τζορτζ Ντετζιόρτζιο και ο αδελφός του Άλφρεντ ομολόγησαν και οι δύο την ενοχή τους για τη διάπραξη της δολοφονίας. Καταδικάστηκαν ο καθένας σε 40 χρόνια φυλάκισης.



Το 2025, άλλοι δύο άνδρες καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, την ανώτατη δυνατή ποινή, αφού κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια στη δολοφονία. Ο Τζέιμι Βέλα και ο Ρόμπερτ Άτζιους κατηγορήθηκαν ότι προμήθευσαν τη βόμβα που σκότωσε την Γκαλίζια.



Ένας άλλος άνδρας, ο Βίνσεντ Μούσκατ, ομολόγησε την ενοχή του το 2021 για τον φόνο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ετών.



Άλλος ένας άνδρας, ένας ταξιτζής που δήλωνε «μεσάζων» στην υπόθεση έλαβε προεδρική χάρη το 2019 σε αντάλλαγμα για την κατάθεσή του.