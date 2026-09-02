Δείπνο Ανδρουλάκη σε βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε ταβέρνα στο Ψυχρό Λασιθίου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Δείπνο Ανδρουλάκη σε βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε ταβέρνα στο Ψυχρό Λασιθίου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Νωρίτερα, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με αυτοκινητοπομπές «όργωσαν» χωριά και κωμοπόλεις από χθες μέχρι σήμερα - Τι περιελάμβανε το μενού στο εστιατόριο
Δείπνο σε βουλευτές και μέλη Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ καθώς και σε αυτοδιοικητικά στελέχη παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εστιατόριο στο Ψυχρό Λασιθίου, τόπο καταγωγής της μητέρας του.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήρε τον λόγο στην αρχή και μίλησε για περίπου 5 λεπτά στους ομοτράπεζούς του λέγοντας μεταξύ άλλων: «Όπως ακριβώς διαχρονικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στηρίχθηκε από τον κόσμο της Κρήτης, έτσι και τώρα έρχεται εδώ για να δει τι πήγε καλά τα προηγούμενα χρόνια και να πρωταγωνιστήσει στη μεγάλη νίκη και αλλαγή την οποία χρειάζεται η χώρα».
Παρόντες ήταν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος, μέλη του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, περιφερειακοί σύμβουλοι, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και κομματικά στελέχη της περιοχής.
Το δείπνο γίνεται στο εστιατόριο Χάλαβρο, κοντά στο Δικταίο Άντρο, το μυθικό σπήλαιο του Δία, όπου η Ρέα τον έκρυψε για να γλιτώσει από τον πατέρα του τον Κρόνο που έτρωγε τα παιδιά του.
Το μενού ενθουσίασε τους συνδαιτημόνες του Νίκου Ανδρουλάκη. Περιελάμβανε αντικριστό, χοιρινό με πατάτες στο φούρνο, ντάκους με τσακιστές ελιές, ντολμαδάκια με σος γιαουρτιού, σαλάτες και φυσικά ρακή και κρασί.
Νωρίτερα, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με αυτοκινητοπομπές «όργωσαν» χωριά και κωμοπόλεις από χθες μέχρι σήμερα.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήρε τον λόγο στην αρχή και μίλησε για περίπου 5 λεπτά στους ομοτράπεζούς του λέγοντας μεταξύ άλλων: «Όπως ακριβώς διαχρονικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στηρίχθηκε από τον κόσμο της Κρήτης, έτσι και τώρα έρχεται εδώ για να δει τι πήγε καλά τα προηγούμενα χρόνια και να πρωταγωνιστήσει στη μεγάλη νίκη και αλλαγή την οποία χρειάζεται η χώρα».
Παρόντες ήταν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος, μέλη του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, περιφερειακοί σύμβουλοι, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και κομματικά στελέχη της περιοχής.
Το δείπνο γίνεται στο εστιατόριο Χάλαβρο, κοντά στο Δικταίο Άντρο, το μυθικό σπήλαιο του Δία, όπου η Ρέα τον έκρυψε για να γλιτώσει από τον πατέρα του τον Κρόνο που έτρωγε τα παιδιά του.
Το μενού ενθουσίασε τους συνδαιτημόνες του Νίκου Ανδρουλάκη. Περιελάμβανε αντικριστό, χοιρινό με πατάτες στο φούρνο, ντάκους με τσακιστές ελιές, ντολμαδάκια με σος γιαουρτιού, σαλάτες και φυσικά ρακή και κρασί.
Νωρίτερα, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με αυτοκινητοπομπές «όργωσαν» χωριά και κωμοπόλεις από χθες μέχρι σήμερα.
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 10:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη.
Στις 11:00 ο κ. Ανδρουλάκης μαζί με τους Βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα περιοδεύσουν στο κέντρο του Ηρακλείου.
Στις 19:30 θα μιλήσει στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην πλατεία Ελευθερίας.
Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 12:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με ενώσεις κτηνοτρόφων της Κρήτης.
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