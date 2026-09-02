Δείπνο Ανδρουλάκη σε βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε ταβέρνα στο Ψυχρό Λασιθίου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 10:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη.Στις 11:00 ο κ. Ανδρουλάκης μαζί με τους Βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα περιοδεύσουν στο κέντρο του Ηρακλείου.Στις 19:30 θα μιλήσει στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην πλατεία Ελευθερίας.Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 12:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με ενώσεις κτηνοτρόφων της Κρήτης.