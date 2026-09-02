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Ολυμπιακάρα μου, δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω: Το συγκινητικό «αντίο» του Ροντινέι
Ολυμπιακάρα μου, δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω: Το συγκινητικό «αντίο» του Ροντινέι
Ο Ροντινέι αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα στα social media
Ένα άκρως συγκινητικό «αντίο» στον Ολυμπιακό είπε ο Ροντινέι, ολοκληρώνοντας έναν ξεχωριστό κύκλο σχεδόν τεσσάρων ετών με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Ο Βραζιλιάνος ανέβασε ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media, γεμάτο στιγμές από την παρουσία του στην ομάδα, με το «Φεύγω» της Χάρις Αλεξίου να ντύνει μουσικά το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.
«Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού, Ολυμπιακάρα μου. Η δυσκολότερη στιγμή από τη στιγμή που ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο, έφτασε. Η στιγμή να πω αντίο.
Τι μπορώ να σας πω; Πώς μπορώ να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που μου δώσατε αυτά τα 4 χρόνια;
Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για όσα έκανε για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω το σταφ και όλους τους φίλους μου που ήταν μαζί μου όλες αυτές τις στιγμές.
Και φυσικά, δεν μπορώ να ξεχάσω να ευχαριστήσω τον κύριο Μεντιλίμπαρ για όλα.
Εύχομαι όλες τις επιτυχίες του κόσμου σε αυτόν τον σπουδαίο και ξεχωριστό προπονητή. Για όλα αυτά που έκανε για μένα και όσα μου έμαθε.
Ζω γεμάτος ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου. Είμαι σίγουρος ότι είμαι ακόμη ένα ''τρελό'' μέλος αυτής της οικογένειας.
Ευχαριστώ τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα για τον σεβασμό που έλαβα εγώ και η οικογένειά μου.
Δεν θα έχω λέξεις να γράψω για όσα έζησα εδώ αυτά τα χρόνια. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Θα είμαι πάντα ένας από εσάς.
Κερδίσαμε στην Ευρώπη, κερδίσαμε ελληνικά πρωταθλήματα, κερδίσαμε τα πάντα. Στην Ελλάδα τραγούδησα στα μπουζούκια, έπινα φρεντάκι κάθε μέρα, έκανα τα πάντα για να είμαι ένας από σας.
Φεύγω, αλλά θα σας έχω για πάντα στην καρδιά μου. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε αναλυτικά.
Ο Βραζιλιάνος ανέβασε ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media, γεμάτο στιγμές από την παρουσία του στην ομάδα, με το «Φεύγω» της Χάρις Αλεξίου να ντύνει μουσικά το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.
«Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού, Ολυμπιακάρα μου. Η δυσκολότερη στιγμή από τη στιγμή που ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο, έφτασε. Η στιγμή να πω αντίο.
Τι μπορώ να σας πω; Πώς μπορώ να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που μου δώσατε αυτά τα 4 χρόνια;
Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για όσα έκανε για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω το σταφ και όλους τους φίλους μου που ήταν μαζί μου όλες αυτές τις στιγμές.
Και φυσικά, δεν μπορώ να ξεχάσω να ευχαριστήσω τον κύριο Μεντιλίμπαρ για όλα.
Εύχομαι όλες τις επιτυχίες του κόσμου σε αυτόν τον σπουδαίο και ξεχωριστό προπονητή. Για όλα αυτά που έκανε για μένα και όσα μου έμαθε.
Ζω γεμάτος ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου. Είμαι σίγουρος ότι είμαι ακόμη ένα ''τρελό'' μέλος αυτής της οικογένειας.
Ευχαριστώ τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα για τον σεβασμό που έλαβα εγώ και η οικογένειά μου.
Δεν θα έχω λέξεις να γράψω για όσα έζησα εδώ αυτά τα χρόνια. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Θα είμαι πάντα ένας από εσάς.
Κερδίσαμε στην Ευρώπη, κερδίσαμε ελληνικά πρωταθλήματα, κερδίσαμε τα πάντα. Στην Ελλάδα τραγούδησα στα μπουζούκια, έπινα φρεντάκι κάθε μέρα, έκανα τα πάντα για να είμαι ένας από σας.
Φεύγω, αλλά θα σας έχω για πάντα στην καρδιά μου. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε αναλυτικά.
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