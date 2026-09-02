Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ: Οι εγχώριες διοργανώσεις είναι ο βασικός μας στόχος, ποτέ δεν κλείνουμε την πόρτα στις μεταγραφές
Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ: Οι εγχώριες διοργανώσεις είναι ο βασικός μας στόχος, ποτέ δεν κλείνουμε την πόρτα στις μεταγραφές
Ο τεχνικός της Ένωσης αναφέρθηκε στην πρεμιέρα στο Superbet κύπελλο Ελλάδας, στα ματς που έρχονται για πρωτάθλημα και Champions League ενώ μίλησε για τον Ζοάο Μάριο και τις μεταγραφές
Ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος από όσα είδε στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Superbet κύπελλο Ελλάδας.
Ο τεχνικός της Ένωσης δεν είχε παράπονα από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στη νίκη 2-0 επί του Νέστου Χρυσούπολης εκτός έδρας.
Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στη μεταγραφή του Ζοάο Μάριο: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα έχουμε τον Ζοάο Μάριο, που θα ανακοινώσουμε σε λίγη ώρα. Είναι παίκτης με ποιότητα, ξέρει την ομάδα και το κλαμπ. Δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος, με την εμπειρία του, μέσα στα αποδυτήρια. Είναι πολύ καλή κίνηση για εμάς.
Όσον αφορά αν η κίνηση του Ζοάο Μάριο είναι το τέλος, λογικά ναι, περισσότερο γιατί απόψε δίνουμε και την ευρωπαϊκή λίστα. Από εκεί και πέρα οι μεταγραφές τελειώνουν στις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά ποτέ δεν κλείνουμε την πόρτα σε κάποια ευκαιρία που δίνει η αγορά. Δεν υπάρχει λογική να κλείσουμε την πόρτα. Θα δούμε αν θα ανοίξει αυτή η πόρτα να την περάσει κάποιος»
Για το παιχνίδι είπε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το σημερινό παιχνίδι, όσον αφορά την προσέγγιση και τη νοοτροπία. Είμαι ευχαριστημένος ειδικά από τους πιο έμπειρους παίκτες, από τον Μπρινιόλι, τον Βίντα, τον Μάνταλο, τον Γκατσίνοβιτς, τον Λυκογιάννη, που είχαν αυτή τη πολύ σοβαρή προσέγγιση από το ξεκίνημα και λειτούργησαν ως παράδειγμα προς τους νεαρούς, που επίσης έμεινα ικανοποιημένος.
Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το ντεμπούτο του στην 11άδα του Αριάγκα. Υπήρχε μία πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στο γήπεδο, παρά τη ζέστη».
Για να προσθέσει ο Νίκολιτς: «Ήταν και νωρίς το παιχνίδι. Παρουσία οπαδών και των δυο ομάδων. Θέλω να αναφερθώ ειδικά στους δικούς μας φιλάθλους, που υπό αυτές τις συνθήκες ήρθαν σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό. Πραγματικά ήταν απίστευτη η παρουσία τους και μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση. Θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συμπαράσταση που μας έδειξαν σήμερα».
Ο τεχνικός της ΑΕΚ δεν έκρυψε πως οι εγχώριες διοργανώσεις είναι ο πρώτος στόχος της ομάδας: «Σίγουρα θέλουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις τρεις διοργανώσεις που έχουμε. Μια παρόμοια εμπειρία είχαμε και πέρυσι. Βέβαια, φέτος οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες, λόγω Champions League. Και πέρυσι όμως είχαμε την απαίτηση να είμαστε καλά και στις τρεις διοργανώσεις. Τον Γενάρη είχαμε αποκλειστεί από το Κύπελλο.
Φέτος θέλουμε να πάμε ως το τέλος στο Κύπελλο. Δεν το έχω κρύψει. Οι εγχώριες διοργανώσεις είναι ο βασικός μας στόχος. Ελπίζουμε στο πρωτάθλημα, που κρίνεται στα πλέι οφ, είναι να είμαστε μέσα στη διεκδίκηση. Οσον αφορά το Τσάμπιονς Λιγκ πιστεύω θα έχουμε την απαραίτητη ενέργεια.
Πιστεύω στους παίκτες μου και τη δυναμική της έδρας μας. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Είναι βαρύ το πρόγραμμά μας, σίγουρα.
Τώρα είχαμε αυτό το ταξίδι, μετά έχουμε τον Άρη για το πρωτάθλημα, ο οποίος Άρης θα είναι πιο φρέσκος γιατί δεν έπαιξε τώρα Κύπελλο, μετά τη ΛΑΣΚ, γι’ αυτό είναι σημαντικό που δεν είχαμε απώλειες σήμερα. Αυτές είναι όμως οι υποχρεώσεις που έχουμε και σε αυτές πρέπει να ανταποκριθούμε».
Ο τεχνικός της Ένωσης δεν είχε παράπονα από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στη νίκη 2-0 επί του Νέστου Χρυσούπολης εκτός έδρας.
Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στη μεταγραφή του Ζοάο Μάριο: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα έχουμε τον Ζοάο Μάριο, που θα ανακοινώσουμε σε λίγη ώρα. Είναι παίκτης με ποιότητα, ξέρει την ομάδα και το κλαμπ. Δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος, με την εμπειρία του, μέσα στα αποδυτήρια. Είναι πολύ καλή κίνηση για εμάς.
Όσον αφορά αν η κίνηση του Ζοάο Μάριο είναι το τέλος, λογικά ναι, περισσότερο γιατί απόψε δίνουμε και την ευρωπαϊκή λίστα. Από εκεί και πέρα οι μεταγραφές τελειώνουν στις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά ποτέ δεν κλείνουμε την πόρτα σε κάποια ευκαιρία που δίνει η αγορά. Δεν υπάρχει λογική να κλείσουμε την πόρτα. Θα δούμε αν θα ανοίξει αυτή η πόρτα να την περάσει κάποιος»
Για το παιχνίδι είπε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το σημερινό παιχνίδι, όσον αφορά την προσέγγιση και τη νοοτροπία. Είμαι ευχαριστημένος ειδικά από τους πιο έμπειρους παίκτες, από τον Μπρινιόλι, τον Βίντα, τον Μάνταλο, τον Γκατσίνοβιτς, τον Λυκογιάννη, που είχαν αυτή τη πολύ σοβαρή προσέγγιση από το ξεκίνημα και λειτούργησαν ως παράδειγμα προς τους νεαρούς, που επίσης έμεινα ικανοποιημένος.
Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το ντεμπούτο του στην 11άδα του Αριάγκα. Υπήρχε μία πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στο γήπεδο, παρά τη ζέστη».
Για να προσθέσει ο Νίκολιτς: «Ήταν και νωρίς το παιχνίδι. Παρουσία οπαδών και των δυο ομάδων. Θέλω να αναφερθώ ειδικά στους δικούς μας φιλάθλους, που υπό αυτές τις συνθήκες ήρθαν σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό. Πραγματικά ήταν απίστευτη η παρουσία τους και μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση. Θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συμπαράσταση που μας έδειξαν σήμερα».
Ο τεχνικός της ΑΕΚ δεν έκρυψε πως οι εγχώριες διοργανώσεις είναι ο πρώτος στόχος της ομάδας: «Σίγουρα θέλουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις τρεις διοργανώσεις που έχουμε. Μια παρόμοια εμπειρία είχαμε και πέρυσι. Βέβαια, φέτος οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες, λόγω Champions League. Και πέρυσι όμως είχαμε την απαίτηση να είμαστε καλά και στις τρεις διοργανώσεις. Τον Γενάρη είχαμε αποκλειστεί από το Κύπελλο.
Φέτος θέλουμε να πάμε ως το τέλος στο Κύπελλο. Δεν το έχω κρύψει. Οι εγχώριες διοργανώσεις είναι ο βασικός μας στόχος. Ελπίζουμε στο πρωτάθλημα, που κρίνεται στα πλέι οφ, είναι να είμαστε μέσα στη διεκδίκηση. Οσον αφορά το Τσάμπιονς Λιγκ πιστεύω θα έχουμε την απαραίτητη ενέργεια.
Πιστεύω στους παίκτες μου και τη δυναμική της έδρας μας. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Είναι βαρύ το πρόγραμμά μας, σίγουρα.
Τώρα είχαμε αυτό το ταξίδι, μετά έχουμε τον Άρη για το πρωτάθλημα, ο οποίος Άρης θα είναι πιο φρέσκος γιατί δεν έπαιξε τώρα Κύπελλο, μετά τη ΛΑΣΚ, γι’ αυτό είναι σημαντικό που δεν είχαμε απώλειες σήμερα. Αυτές είναι όμως οι υποχρεώσεις που έχουμε και σε αυτές πρέπει να ανταποκριθούμε».
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