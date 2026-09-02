Εθνική βόλεϊ γυναικών: Επέστρεψε στο ξενοδοχείο η Αγγελοπούλου, στην Αθήνα η τελική εκτίμηση του τραυματισμού
Εθνική βόλεϊ γυναικών: Επέστρεψε στο ξενοδοχείο η Αγγελοπούλου, στην Αθήνα η τελική εκτίμηση του τραυματισμού
Λίγο πριν τις 22:00 η Γωγώ Αγγελοπούλου επέστρεψε στο ξενοδοχείο, έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο των εξετάσεων μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό της στον προημιτελικό του Ευρωβόλεϊ
Η 20χρονη ακραία της Εθνικής βόλεϊ γυναικών τραυματίστηκε στις αρχές του 2ου σετ και αφού μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου, λίγο αργότερα την παρέλαβε ασθενοφόρο που την μετέφερε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπρνο, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον φυσιοθεραπευτή της Εθνικής Ξενοφώντα Βλασσόπουλο (ενώ μετά το τέλος του αγώνα βρέθηκε εκεί και ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος).
Η Αγγελοπούλου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και ακολούθως έγινε ακινητοποίηση του γόνατος με ειδικό νάρθηκα.
Η άτυχη ακραία λίγο αργότερα επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου περίμεναν με αγωνία οι συμπαίκτριες της, ενώ αύριο θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή στο ταξίδι της επιστροφής.
Η Γωγώ στην Αθήνα θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις (μαγνητική τομογραφία) έτσι ώστε να μπορέσει να εκτιμηθεί ακριβώς το μέγεθος της σοβαρότητας του τραυματισμού της.
Η Αγγελοπούλου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και ακολούθως έγινε ακινητοποίηση του γόνατος με ειδικό νάρθηκα.
Η άτυχη ακραία λίγο αργότερα επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου περίμεναν με αγωνία οι συμπαίκτριες της, ενώ αύριο θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή στο ταξίδι της επιστροφής.
Η Γωγώ στην Αθήνα θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις (μαγνητική τομογραφία) έτσι ώστε να μπορέσει να εκτιμηθεί ακριβώς το μέγεθος της σοβαρότητας του τραυματισμού της.
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