Πετρέλαιο: Νέα άνοδος 1% μετά τα πλήγματα ΗΠΑ - Ιράν, πάνω και από τα 95 δολάρια το Brent

Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έφερε αναταράξεις στις αγορές ενέργειας μετά τα πλήγματα ΗΠΑ–Ιράν και τους φόβους για περιορισμό των ροών από το Στενό του Ορμούζ