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Σοκ στη Γαλλία: Συμμορία σχεδίαζε να απαγάγει τον Κίλιαν Εμπαπέ, πώς δρούσε ο 18χρονος εγκέφαλος μέσα από τις φυλακές
Σοκ στη Γαλλία: Συμμορία σχεδίαζε να απαγάγει τον Κίλιαν Εμπαπέ, πώς δρούσε ο 18χρονος εγκέφαλος μέσα από τις φυλακές
Σχεδίαζε να απαγάγει 26 επιχειρηματίες, διάσημες προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού - Ποιος είναι ο νεαρός φερόμενος εγκέφαλος της συμμορίας, που είχε προφυλακιστεί για υπόθεση σωματεμπορίας
Σοκαριστικές πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον Κίλιαν Εμπαπέ, καθώς μια συμμορία από τη Γαλλία σχεδίαζε να απαγάγει δεκάδες επιχειρηματίες και διάσημες προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένου και του Γάλλου σούπερσταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η leparisien, ο 18χρονος Clément L., ο οποίος είχε ήδη προφυλακιστεί για προηγούμενα εγκλήματα, παρουσιάζεται ως ο εγκέφαλος της συμμορίας πίσω από μια σειρά επιθέσεων σε κατοικίες και σχεδίων απαγωγής που πραγματοποιήθηκαν ή σχεδιάζονταν από τις 11 Απριλίου έως τις 19 Αυγούστου στο Νεϊγί-συρ-Σεν, στο Σεν-Μπρίς-σου-Φορέ (Βαλ-ντ’Οάζ) και στο Σαντενέ (Κωτ-ντ’Ορ).
Στις 21 Αυγούστου οι Αρχές άνοιξαν έρευνα σε βάρος του νεαρού και ενός συνεργού του. Ο Clément L. τέθηκε υπό κράτηση και σε απομόνωση, ενώ ο φερόμενος ως συνεργός του αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική εποπτεία.
Το πρωί της Τετάρτης (2/9) ο γενικός εισαγγελέας τόνισε πως «αυτός ο νεαρός βρισκόταν ήδη στη φυλακή για σοβαρά αδικήματα και τώρα εμπλέκεται σε μια νέα υπόθεση που αφορά έναν ράπερ και έναν διάσημο ποδοσφαιριστή. Μόνο η απομόνωση στη φυλακή μπορεί να τον κάνει να καταλάβει τα πράγματα, καθώς ζει μια αποδομημένη και εγκληματική ζωή». Από την άλλη, ο 18χρονος αμφισβητούσε την απόφαση της απομόνωσής του, αλλά και της κράτησής του,
Οι ανακριτές της Μονάδας Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος (BRB) του Παρισιού ανέλαβαν τις έρευνες. Από το άδειο πακέτο συλλέχθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα και το αυτοκίνητο των ληστών εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στον περιφερειακό δρόμο με πλαστές πινακίδες που αντιστοιχούσαν σε πραγματική άδεια κυκλοφορίας. Οι έρευνες των ανακριτών τους οδήγησαν στην ανακάλυψη δύο ονομάτων. Αυτό ενός εφήβου και αυτό του Clément L. Ο τελευταίος, όμως, είχε προφυλακιστεί για πράξεις βιασμού και μαστροπείας, αλλά και για μια άλλη υπόθεση κλοπής από οργανωμένη συμμορία.
Στις 19 Αυγούστου, ο Clément L. συνελήφθη την τελευταία στιγμή από τους ανακριτές κατά την έξοδό του από το δικαστήριο. Είχε προγραμματιστεί να δικαστεί εκεί για μια υπόθεση σωματεμπορίας, η οποία τελικά αναβλήθηκε, αλλά αφέθηκε ελεύθερος και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση. Αμέσως μετά συνελήφθη ένα δεύτερος ύποπτος, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που μετέφερε τους ληστές μέχρι το Νεϊί-συρ-Σεν. Οι έρευνες οδήγησαν στην ανεύρεση πλαστικών δεσμών και πέντε iPhone, τα οποία δεν έχουν ακόμη αναλυθεί. Οι δύο νεαροί τέθηκαν υπό κράτηση.
Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, ο νεαρός ομολόγησε. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ο ίδιος δεν είναι ο εγκέφαλος πίσω από τις δράσεις της συμμορίας και ότι αποτελεί απλώς έναν μεσάζοντα μεταξύ ενός μυστηριώδους αρχηγού και των υπόλοιπων μελών που αναλαμβάνουν τη δράση. «Ξέρω ότι τα γεγονότα είναι σοβαρά», είπε το πρωί της Τετάρτης (2/9) μπροστά στο δικαστήριο. «Αλλά βρίσκομαι σε απομόνωση, είμαι περιτριγυρισμένος από τρελούς και τρομοκράτες και δεν πιστεύω ότι αυτό θα με κάνει καλύτερο. Θέλω πραγματικά να γίνω μάγειρας, είναι ένα όνειρο από τότε που ήμουν μικρός», προσθέτει. Το ανακριτικό δικαστήριο αποφάσισε να τον κρατήσει στη φυλακή, αποκομμένο από τον έξω κόσμο.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η leparisien, ο 18χρονος Clément L., ο οποίος είχε ήδη προφυλακιστεί για προηγούμενα εγκλήματα, παρουσιάζεται ως ο εγκέφαλος της συμμορίας πίσω από μια σειρά επιθέσεων σε κατοικίες και σχεδίων απαγωγής που πραγματοποιήθηκαν ή σχεδιάζονταν από τις 11 Απριλίου έως τις 19 Αυγούστου στο Νεϊγί-συρ-Σεν, στο Σεν-Μπρίς-σου-Φορέ (Βαλ-ντ’Οάζ) και στο Σαντενέ (Κωτ-ντ’Ορ).
Στις 21 Αυγούστου οι Αρχές άνοιξαν έρευνα σε βάρος του νεαρού και ενός συνεργού του. Ο Clément L. τέθηκε υπό κράτηση και σε απομόνωση, ενώ ο φερόμενος ως συνεργός του αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική εποπτεία.
Το πρωί της Τετάρτης (2/9) ο γενικός εισαγγελέας τόνισε πως «αυτός ο νεαρός βρισκόταν ήδη στη φυλακή για σοβαρά αδικήματα και τώρα εμπλέκεται σε μια νέα υπόθεση που αφορά έναν ράπερ και έναν διάσημο ποδοσφαιριστή. Μόνο η απομόνωση στη φυλακή μπορεί να τον κάνει να καταλάβει τα πράγματα, καθώς ζει μια αποδομημένη και εγκληματική ζωή». Από την άλλη, ο 18χρονος αμφισβητούσε την απόφαση της απομόνωσής του, αλλά και της κράτησής του,
🔵INFO LE PARISIEN | En prison pour vol en bande organisée et proxénétisme, un jeune homme de 18 ans projetait de s’en prendre à 26 personnes— Le Parisien (@le_Parisien) September 2, 2026
Cette bande projetait d’enlever et d’agresser des chefs d’entreprise, mais aussi un rappeur et… le footballeur Kylian Mbappé
➡️… pic.twitter.com/GYzxRCmgVx
Η ληστεία σε κατάστημα ρολογιώνΌλα ξεκίνησαν το πρωί της 25ης Απριλίου στο Νεϊγί-συρ-Σεν, όταν τρεις άνθρωποι που παρίσταναν τους διανομείς εμφανίστηκαν μπροστά στην πόρτα της κατοικίας ενός ωρολογοποιού στο Παρίσι με ένα άδειο κουτί. Ο καταστηματάρχης υποψιάστηκε την παγίδα και δεν άνοιξε. Στη συνέχεια οι τρεις τους τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας το κουτί εκεί. Λίγες ημέρες αργότερα στις 4 Μαΐου το κατάστημα του ίδιου ωρολογοποιού έπεσε θύμα ληστείας. Δύο άνδρες οπλισμένοι με πιστόλια εισέβαλαν στο κατάστημα γύρω στις 14:45, έσπρωξαν τον ιδιοκτήτη και άρπαξαν έντεκα ρολόγια πολυτελείας αξίας 150.000 ευρώ, και διέφυγαν με ένα σκούτερ. Ωστόσο, μισή ώρα αργότερα ένας ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή της Ασνιέρ-συρ-Σεν μετά από σύγκρουση με ένα φορτηγό με το δίκυκλο του.
Οι ανακριτές της Μονάδας Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος (BRB) του Παρισιού ανέλαβαν τις έρευνες. Από το άδειο πακέτο συλλέχθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα και το αυτοκίνητο των ληστών εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στον περιφερειακό δρόμο με πλαστές πινακίδες που αντιστοιχούσαν σε πραγματική άδεια κυκλοφορίας. Οι έρευνες των ανακριτών τους οδήγησαν στην ανακάλυψη δύο ονομάτων. Αυτό ενός εφήβου και αυτό του Clément L. Ο τελευταίος, όμως, είχε προφυλακιστεί για πράξεις βιασμού και μαστροπείας, αλλά και για μια άλλη υπόθεση κλοπής από οργανωμένη συμμορία.
Έδινε εντολές μέσω Snapchat από το κελί τουΑπό το κελί του στο σωφρονιστικό κέντρο της Βιλπίντ (Σεν-Σεν-Ντενί), ο νεαρός φέρεται να έδινε εντολές μέσω Snapchat χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Lester Z». Όπως επισημαίνει το γαλλικό μέσο ενημέρωσης οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προχώρησαν στην κατάσχεση των δύο κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούσε ο 18χρονος. Στα κινητά τηλέφωνα οι αστυνομικοί εντόπισαν 26 διευθύνσεις τραγουδιστών, ποδοσφαιριστών και εμπόρων. Όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, είναι πλούσιοι. Μεταξύ αυτών ήταν ένας Κινέζος χονδρέμπορος, κοσμηματοπώλες, καθώς και ένας Τούρκος χονδρέμπορος κρέατος στο Val-d’Oise, ο οποίος φέρεται να είναι εκατομμυριούχος. Ωστόσο, η διεύθυνση που ξεχώρισε ήταν εκείνη του 27χρονου ποδοσφαιριστή και αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλίαν Εμπαπέ.
Στις 19 Αυγούστου, ο Clément L. συνελήφθη την τελευταία στιγμή από τους ανακριτές κατά την έξοδό του από το δικαστήριο. Είχε προγραμματιστεί να δικαστεί εκεί για μια υπόθεση σωματεμπορίας, η οποία τελικά αναβλήθηκε, αλλά αφέθηκε ελεύθερος και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση. Αμέσως μετά συνελήφθη ένα δεύτερος ύποπτος, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που μετέφερε τους ληστές μέχρι το Νεϊί-συρ-Σεν. Οι έρευνες οδήγησαν στην ανεύρεση πλαστικών δεσμών και πέντε iPhone, τα οποία δεν έχουν ακόμη αναλυθεί. Οι δύο νεαροί τέθηκαν υπό κράτηση.
Ποιος είναι ο νεαρός, υποστηρίζει ότι ήταν απλώς ένας μεσάζονταςΟ Clément L. είναι γαλλο-ελβετικής καταγωγής. Στο ποινικό του μητρώο αναγράφονται δύο καταδίκες για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και μία για ληστεία με βία. Ο πατέρας του ζει στη Σεν-ε-Μαρν και η μητέρα του στην Ιρλανδία. Είχε εγκαταλείψει το σχολείο, ενώ φοιτούσε στην πρώτη τάξη της επαγγελματικής σχολής μαγειρικής. Όσον αφορά το μέλλον, φιλοδοξεί να συνεχίσει τις σπουδές του και να γίνει μάγειρας.
Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, ο νεαρός ομολόγησε. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ο ίδιος δεν είναι ο εγκέφαλος πίσω από τις δράσεις της συμμορίας και ότι αποτελεί απλώς έναν μεσάζοντα μεταξύ ενός μυστηριώδους αρχηγού και των υπόλοιπων μελών που αναλαμβάνουν τη δράση. «Ξέρω ότι τα γεγονότα είναι σοβαρά», είπε το πρωί της Τετάρτης (2/9) μπροστά στο δικαστήριο. «Αλλά βρίσκομαι σε απομόνωση, είμαι περιτριγυρισμένος από τρελούς και τρομοκράτες και δεν πιστεύω ότι αυτό θα με κάνει καλύτερο. Θέλω πραγματικά να γίνω μάγειρας, είναι ένα όνειρο από τότε που ήμουν μικρός», προσθέτει. Το ανακριτικό δικαστήριο αποφάσισε να τον κρατήσει στη φυλακή, αποκομμένο από τον έξω κόσμο.
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