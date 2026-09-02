Σοκ στη Γαλλία: Συμμορία σχεδίαζε να απαγάγει τον Κίλιαν Εμπαπέ, πώς δρούσε ο 18χρονος εγκέφαλος μέσα από τις φυλακές

Σχεδίαζε να απαγάγει 26 επιχειρηματίες, διάσημες προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού - Ποιος είναι ο νεαρός φερόμενος εγκέφαλος της συμμορίας, που είχε προφυλακιστεί για υπόθεση σωματεμπορίας