Ο Παναθηναϊκός προανήγγειλε με βίντεο τη μεταγραφή του Ουναΐ: Η μαγεία επέστρεψε
SPORTS
Παναθηναϊκός Αζεντίν Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός προανήγγειλε με βίντεο τη μεταγραφή του Ουναΐ: Η μαγεία επέστρεψε

Οι πράσινοι με βίντεο στα social βάζουν στην τελική ευθεία την επιστροφή του Μαροκινού άσου

Ο Παναθηναϊκός προανήγγειλε με βίντεο τη μεταγραφή του Ουναΐ: Η μαγεία επέστρεψε
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Ο Αζεντίν Ουναΐ έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό και οι πράσινοι προανήγγειλαν την επιστροφή του Μαροκινού άσου. 

Με βίντεο στα social στο «τριφύλλι» μετρούν αντίστροφα προκειμένου να γίνει και επίσημη η μετακίνηση του 26χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού από την Τζιρόνα. 

«Η μαγεία επέστρεψε». Με αυτήν την ατάκα κλείνει το βίντεο του Παναθηναϊκού.

«Αθήνα. Μια πόλη, που όλα κινούνται γρήγορα. Οι δρόμοι, οι άνθρωποι, ο ίδιος ο χρόνος. Και ίσως για αυτό οι στιγμές, που σε κάνουν να σταματάς είναι τόσο σπάνιες.

Αυτές οι στιγμές, που απλά βλέπεις και σταματάς να δεις τι πρόκειται να συμβεί. Και όταν συμβεί, ξέρεις πως υπάρχει ακόμα μαγεία στο παιχνίδι» αναφέρεται στο βίντεο του Παναθηναϊκού.

Συνοδεύεται από το εντυπωσιακό γκολ που είχε πετύχει ο Ουναΐ στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ.


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