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Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-1 ως το 90+4', αλλά η Μαρκό «έκλεψε» το βαθμό στις καθυστερήσεις, δείτε τα γκολ
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-1 ως το 90+4', αλλά η Μαρκό «έκλεψε» το βαθμό στις καθυστερήσεις, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Λέτο την πάτησε όπως η ίδια έκανε τη ζημιά στην ΑΕΚ την Κυριακή - Η Μαρκό με γκολ του Αλεξόπουλου στις καθυστερήσεις πήρε το βαθμό της ισοπαλίας
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Η Μαρκό πήρε προβάδισμα κόντρα στην Κηφισιά, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέτρεψε το σκορ, όμως το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 90+4', με τον Αλεξόπουλο.
Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν ευκαιρία να ισοφαρίσουν νωρίτερα αλλά ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε το πέναλτι του Ελ Αραμπί.
Η ομάδα της Super League 2 μπήκε πιο δυνατά στο ματς, πίεσε και τελικά προηγήθηκε στο 15ο λεπτό.
Ο Μίλερ έφυγε στην πλάτη του Ζολιμπουά, γύρισε την μπάλα και ο Σεμπά με τελείωμα μιας επαφής έκανε το 1-0.
Οι φιλοξενούμενοι ανέτρεψαν το σκορ με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Θεοδωρίδη.
Στο 19ο λεπτό ο Αποστολάκης έπαιξε κάθετα, ο Έλληνας φορ έπαιξε εξαιρετικά με το σώμα τον Καστάνιο και με άψογο διαγώνιο σουτ ισοφάρισε.
Στο 51ο λεπτό ο Θεοδωρίδης έφυγε από τα πλάγια, γύρισε την μπάαλ και ο Χρήστος Λίγδας με προβολή έκανε το 1-2.
Ο νεαρός μέσος πέτυχε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ στην τέταρτη συμμετοχή του με την Κηφισιά.
Στο 66ο λεπτό η Μαρκό κέρδισε πέναλτι σε προσπάθεια του Φατιόν για χέρι, χωρίς να γίνεται κατανοητό για ποιον δόθηκε η παράβαση.
Η Μαρκό πήρε προβάδισμα κόντρα στην Κηφισιά, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέτρεψε το σκορ, όμως το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 90+4', με τον Αλεξόπουλο.
Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν ευκαιρία να ισοφαρίσουν νωρίτερα αλλά ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε το πέναλτι του Ελ Αραμπί.
Η ομάδα της Super League 2 μπήκε πιο δυνατά στο ματς, πίεσε και τελικά προηγήθηκε στο 15ο λεπτό.
Ο Μίλερ έφυγε στην πλάτη του Ζολιμπουά, γύρισε την μπάλα και ο Σεμπά με τελείωμα μιας επαφής έκανε το 1-0.
Οι φιλοξενούμενοι ανέτρεψαν το σκορ με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Θεοδωρίδη.
Στο 19ο λεπτό ο Αποστολάκης έπαιξε κάθετα, ο Έλληνας φορ έπαιξε εξαιρετικά με το σώμα τον Καστάνιο και με άψογο διαγώνιο σουτ ισοφάρισε.
Στο 51ο λεπτό ο Θεοδωρίδης έφυγε από τα πλάγια, γύρισε την μπάαλ και ο Χρήστος Λίγδας με προβολή έκανε το 1-2.
Ο νεαρός μέσος πέτυχε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ στην τέταρτη συμμετοχή του με την Κηφισιά.
Στο 66ο λεπτό η Μαρκό κέρδισε πέναλτι σε προσπάθεια του Φατιόν για χέρι, χωρίς να γίνεται κατανοητό για ποιον δόθηκε η παράβαση.
Ο Ελ Αραμπί ανέλαβε την εκτέλεση και ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά και μπλόκαρε την μπάλα.
Στο 90+4' ο Νεκούλ εκτέλεσε φάουλ και ο Αλεξόπουλος με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2 και... χάρισε το βαθμό της ισοπαλίας στη Μαρκό.
Στο 90+4' ο Νεκούλ εκτέλεσε φάουλ και ο Αλεξόπουλος με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2 και... χάρισε το βαθμό της ισοπαλίας στη Μαρκό.
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