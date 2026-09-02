Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-1 ως το 90+4', αλλά η Μαρκό «έκλεψε» το βαθμό στις καθυστερήσεις, δείτε τα γκολ

Η ομάδα του Λέτο την πάτησε όπως η ίδια έκανε τη ζημιά στην ΑΕΚ την Κυριακή - Η Μαρκό με γκολ του Αλεξόπουλου στις καθυστερήσεις πήρε το βαθμό της ισοπαλίας