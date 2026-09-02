Ολυμπιακός: Πάτησε Αθήνα ο Μοντέρο για να ενταχθεί με τους ερυθρόλευκους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Ο Γιαν Μοντέρο έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με τη Δομινικανή Δημοκρατία.Ο 23χρονος γκαρντ θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των ερυθρολεύκων, η οποία τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκε με αρκετές απουσίες λόγω διεθνών.Ο Μοντέρο θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.«Ευχαριστώ τον κόσμο γι' αυτή την υποδοχή. Κατά κάποιο τρόπο το περίμενα, γνωρίζω τον κόσμο τον Ολυμπιακό ως αντίπαλος, αλλά πάντα όταν το ζεις σε χαροποιεί. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας για πολύ καιρό και παίζει με τον ίδιο τρόπο, η παρουσία του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο έπαιξε μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου.Είμαι εδώ για να ανταγωνιστώ, να δίνω το 100% και να είμαι σπουδαίος σε αυτό το άθλημα. Είναι μία νέα πρόκληση στην καριέρα μου. Θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να παίζω και να δουλεύω κάθε μέρα. Έτσι χτίζεις αυτοπεποίθηση. Δεν νιώθω πίεση για το μπάσκετ, εστιάζω στο να διασκεδάζω και στο να είμαι ανταγωνιστικός.Ξέρω τον Κόντι (σ.σ. Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ) από την Μπασκόνια, ήμασταν αντίπαλοι, μιλήσαμε λίγο στα social media και του είπα ''πάμε να πετύχουμε μαζί''. Και με τον Βεζένκοφ μίλησα, είμαι ενθουσιασμένος για να παίξω μαζί τους», είπε αναλυτικά στις πρώτες του δηλώσεις.Ο Δομινικανός ήταν ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της Ευρώπης της περσινής σεζόν και πλέον θα είναι κάτοικος Πειραιά. Ο Δομινικανός ήταν πολυτιμότερος παίκτης του ισπανικού πρωταθλήματος, οδηγώντας την ομάδα του και στο Final 4 της Euroleague στην Αθήνα.Η ομάδα αναμένεται να φύγει την Παρασκευή για Κρήτη για να συμμετάσχει στο φιλικό τουρνουά με αντιπάλους, τον Ερυθρό Αστέρα, Αρμάνι Μιλάνο και Φενερμπαχτσέ.