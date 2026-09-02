Σερβία - Ελλάδα 3-0: Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησε το Ευρωβόλεϊ γυναικών η εθνική, δείτε βίντεο

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Έχοντας απέναντί τους μια υπερδύναμη του βόλεϊ όπως η Σερβία, η Εθνική είχε έτσι και αλλιώς δύσκολο έργο για πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.Ένα έργο που έγινε ακόμα πιο δύσκολο μετά τον νέο τραυματισμό της Αγγελοπούλου.Ακόμα και έτσι τα κορίτσια μας πάλεψαν και με το παραπάνω και μπορεί να ηττήθηκαν με 3-0 (25-14, 25-20, 25-17) και ναι μεν αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Ευρωβόλεϊ αλλά το έκαναν με ψηλά το κεφάλι.Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την προσπάθεια αυτή, από την στιγμή που έγινε απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο και σπουδαίο αντίπαλο.Αυτή η Εθνική κατέθεσε ψυχή και ότι είχε και δεν είχε και μπορεί να έχασε και να αποκλείστηκε, αλλά κέρδισε οπαδούς και έκανε πολλούς φιλάθλους να αγαπήσουν το βόλεϊ.Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ, ένα σετ στο οποίο η Σερβία παίζοντας απόλυτα συγκεντρωμένα δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην Εθνική μας.Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου που μην ξεχνάμε πως σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι έπαιξαν χωρίς και την Φαίη Μπακοδήμου που τραυματίστηκε στο ματς με την Γαλλία, προσπάθησαν να πιέσουν στο σερβίς και όταν το κατάφεραν ήταν κοντά στο σκορ.Όταν η Σέρβες έβγαλαν υποδοχή και ωραίες άμυνες η διαφορά ξέφυγε με τις τυπικά γηπεδούχες να κάνουν με άνεση το 1-0 επικρατώντας με 25-14, σε ένα σετ όπου φάνηκε η έτσι και αλλιώς μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων.Στο δεύτερο σετ και συγκεκριμένα στο ξεκίνημά του (2-0) όλοι στο Μπρνο πάγωσαν βλέποντας την Αγγελοπούλουνα πέφτει και να σφαδάζει από τον πόνο.Όλα τα κορίτσια της Εθνικής έκλαιγαν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ακόμα μία συμπαίκτριά τους τραυματίστηκε.