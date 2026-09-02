Έτοιμος να υπογράψει ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό με 16 εκατ. σύμφωνα με τους Ισπανούς
SPORTS
Αζεντίν Ουναΐ Παναθηναϊκός Μεταγραφές

Έτοιμος να υπογράψει ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό με 16 εκατ. σύμφωνα με τους Ισπανούς

Σύμφωνα με το El Chiringuito TV ο διεθνής Μαροκινός είναι μια ανάσα από το «τριφύλλι»

Έτοιμος να υπογράψει ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό με 16 εκατ. σύμφωνα με τους Ισπανούς
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός είναι πιο κοντά από ποτέ στο να υπογράψει τον Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Η Τζιρόνα και οι πράσινοι τα βρίσκουν στα 16 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για τον διεθνή Μαροκινό. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το El Chiringuito TV. 

Η υπόθεση του Ουναΐ αποτελεί τις τελευταίες ημέρες αυτή με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και οι συζητήσεις με την Τζιρόνα στην οποία ανήκει είναι συνεχείς. 

9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης