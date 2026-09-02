Έτοιμος να υπογράψει ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό με 16 εκατ. σύμφωνα με τους Ισπανούς
Έτοιμος να υπογράψει ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό με 16 εκατ. σύμφωνα με τους Ισπανούς
Σύμφωνα με το El Chiringuito TV ο διεθνής Μαροκινός είναι μια ανάσα από το «τριφύλλι»
Σύμφωνα με το El Chiringuito TV ο διεθνής Μαροκινός είναι μια ανάσα από το «τριφύλλι»
Ο Παναθηναϊκός είναι πιο κοντά από ποτέ στο να υπογράψει τον Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με τους Ισπανούς.
Η Τζιρόνα και οι πράσινοι τα βρίσκουν στα 16 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για τον διεθνή Μαροκινό. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το El Chiringuito TV.
Η υπόθεση του Ουναΐ αποτελεί τις τελευταίες ημέρες αυτή με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και οι συζητήσεις με την Τζιρόνα στην οποία ανήκει είναι συνεχείς.
Η Τζιρόνα και οι πράσινοι τα βρίσκουν στα 16 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για τον διεθνή Μαροκινό. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το El Chiringuito TV.
🚨🇬🇷 "Ounahi, a punto de firmar con el Panathinaikos a cambio de 16M€ más bonus".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2026
ℹ️ Información de @marcosbenito9 pic.twitter.com/KnVe426obD
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