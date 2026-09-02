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Σερέτης στο The Football Show: Ο Παναθηναϊκός θα επιμείνει για Ουναΐ, ακόμα κι αν δεν τον αποκτήσει σήμερα
Σερέτης στο The Football Show: Ο Παναθηναϊκός θα επιμείνει για Ουναΐ, ακόμα κι αν δεν τον αποκτήσει σήμερα
Ο Γιάννης Σερέτης μετέφερε στο The Football Show by Stoiximan τα τελευταία δεδομένα για την υπόθεση του Μαροκινού μέσου, αλλά και το ενδεχόμενο απόκτησης αριστεροπόδαρου στόπερ
Στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ αναφέρθηκε ο Γιάννης Σερέτης, μεταφέροντας το ρεπορτάζ των «πράσινων» στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr.
Όπως ανέφερε, ο Παναθηναϊκός θα επιμείνει και σήμερα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, παρότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία μέσα στην ημέρα δεν είναι με το μέρος του. Η υπόθεση, ωστόσο, παραμένει ανοικτή, καθώς τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ετήσιες απολαβές του Ουναΐ μαζί με τα μπόνους φτάνουν περίπου τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ η Τζιρόνα αξιώνει πλέον ποσό άνω των 15 εκατ. ευρώ, θεωρώντας ότι μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικό αντίτιμο για την παραχώρησή του.
Ακόμη και αν η μεταγραφή δεν ολοκληρωθεί άμεσα, ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να συνεχίσει την προσπάθειά του τις επόμενες ημέρες, ακόμη και με την προοπτική ο ποδοσφαιριστής να είναι διαθέσιμος μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις.
Παράλληλα, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο οι «πράσινοι» να κινηθούν και για την απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει λύσεις και στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Όπως ανέφερε, ο Παναθηναϊκός θα επιμείνει και σήμερα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, παρότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία μέσα στην ημέρα δεν είναι με το μέρος του. Η υπόθεση, ωστόσο, παραμένει ανοικτή, καθώς τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ετήσιες απολαβές του Ουναΐ μαζί με τα μπόνους φτάνουν περίπου τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ η Τζιρόνα αξιώνει πλέον ποσό άνω των 15 εκατ. ευρώ, θεωρώντας ότι μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικό αντίτιμο για την παραχώρησή του.
Ακόμη και αν η μεταγραφή δεν ολοκληρωθεί άμεσα, ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να συνεχίσει την προσπάθειά του τις επόμενες ημέρες, ακόμη και με την προοπτική ο ποδοσφαιριστής να είναι διαθέσιμος μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις.
Παράλληλα, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο οι «πράσινοι» να κινηθούν και για την απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει λύσεις και στο αριστερό άκρο της άμυνας.
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