Μαρινάκης για Τσίπρα: Πρόσθεσε 13 δισ. στον λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα

Στην απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους «πατριωτικούς φόρους», οι οποίοι «ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες στη μεσαία τάξη» - Κατηγορεί ακόμη τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την οροφή των δαπανών