Πετρίδης στο The Football Show: O Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε όταν μπλέχτηκε το χέρι του σε μια φανέλα, γύρω στις 15 Οκτωβρίου επιστρέφει
SPORTS
Παναθηναϊκός Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις The Football Show

Πετρίδης στο The Football Show: O Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε όταν μπλέχτηκε το χέρι του σε μια φανέλα, γύρω στις 15 Οκτωβρίου επιστρέφει

Ο Γιώργος Πετρίδης μετέφερε στο The Football Show by Stoiximan τις λεπτομέρειες για τον τραυματισμό του Χέιζ-Ντέιβις και ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός δεν εξετάζει προσθήκη παίκτη

Πετρίδης στο The Football Show: O Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε όταν μπλέχτηκε το χέρι του σε μια φανέλα, γύρω στις 15 Οκτωβρίου επιστρέφει
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στον τραυματισμό του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναφέρθηκε ο Γιώργος Πετρίδης, μεταφέροντας το ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr.

Όπως ανέφερε, ο άσος των «πράσινων» στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στη χθεσινή προπόνηση, καθώς το χέρι του μπλέχτηκε σε μία φανέλα, με αποτέλεσμα να γυρίσει το δάχτυλό του και να τραυματιστεί.

Παρά την ατυχία του, η αντίδρασή του αμέσως μετά τις εξετάσεις ήταν ενδεικτική της νοοτροπίας του. Ο Χέιζ-Ντέιβις επέστρεψε στο γήπεδο προκειμένου να βρίσκεται κοντά στους συμπαίκτες του, ενώ γευμάτισε μαζί με την ομάδα και παρέμεινε δίπλα της.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Πετρίδης, πρόκειται για έναν παίκτη που λατρεύει το μπάσκετ αλλά και την ομάδα και με τη συμπεριφορά του αποτελεί παράδειγμα για όλους στον Παναθηναϊκό.

Η επιστροφή του στη δράση υπολογίζεται γύρω στις 15 Οκτωβρίου, ενώ όσον αφορά το ενδεχόμενο μεταγραφικής κίνησης εξαιτίας του τραυματισμού του, το ρεπορτάζ είναι ξεκάθαρο: ο Παναθηναϊκός δεν εξετάζει προσθήκη παίκτη.

8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης