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Πετρίδης στο The Football Show: O Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε όταν μπλέχτηκε το χέρι του σε μια φανέλα, γύρω στις 15 Οκτωβρίου επιστρέφει
Πετρίδης στο The Football Show: O Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε όταν μπλέχτηκε το χέρι του σε μια φανέλα, γύρω στις 15 Οκτωβρίου επιστρέφει
Ο Γιώργος Πετρίδης μετέφερε στο The Football Show by Stoiximan τις λεπτομέρειες για τον τραυματισμό του Χέιζ-Ντέιβις και ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός δεν εξετάζει προσθήκη παίκτη
Στον τραυματισμό του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναφέρθηκε ο Γιώργος Πετρίδης, μεταφέροντας το ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr.
Όπως ανέφερε, ο άσος των «πράσινων» στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στη χθεσινή προπόνηση, καθώς το χέρι του μπλέχτηκε σε μία φανέλα, με αποτέλεσμα να γυρίσει το δάχτυλό του και να τραυματιστεί.
Παρά την ατυχία του, η αντίδρασή του αμέσως μετά τις εξετάσεις ήταν ενδεικτική της νοοτροπίας του. Ο Χέιζ-Ντέιβις επέστρεψε στο γήπεδο προκειμένου να βρίσκεται κοντά στους συμπαίκτες του, ενώ γευμάτισε μαζί με την ομάδα και παρέμεινε δίπλα της.
Όπως τόνισε ο Γιώργος Πετρίδης, πρόκειται για έναν παίκτη που λατρεύει το μπάσκετ αλλά και την ομάδα και με τη συμπεριφορά του αποτελεί παράδειγμα για όλους στον Παναθηναϊκό.
Η επιστροφή του στη δράση υπολογίζεται γύρω στις 15 Οκτωβρίου, ενώ όσον αφορά το ενδεχόμενο μεταγραφικής κίνησης εξαιτίας του τραυματισμού του, το ρεπορτάζ είναι ξεκάθαρο: ο Παναθηναϊκός δεν εξετάζει προσθήκη παίκτη.
Όπως ανέφερε, ο άσος των «πράσινων» στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στη χθεσινή προπόνηση, καθώς το χέρι του μπλέχτηκε σε μία φανέλα, με αποτέλεσμα να γυρίσει το δάχτυλό του και να τραυματιστεί.
Παρά την ατυχία του, η αντίδρασή του αμέσως μετά τις εξετάσεις ήταν ενδεικτική της νοοτροπίας του. Ο Χέιζ-Ντέιβις επέστρεψε στο γήπεδο προκειμένου να βρίσκεται κοντά στους συμπαίκτες του, ενώ γευμάτισε μαζί με την ομάδα και παρέμεινε δίπλα της.
Όπως τόνισε ο Γιώργος Πετρίδης, πρόκειται για έναν παίκτη που λατρεύει το μπάσκετ αλλά και την ομάδα και με τη συμπεριφορά του αποτελεί παράδειγμα για όλους στον Παναθηναϊκό.
Η επιστροφή του στη δράση υπολογίζεται γύρω στις 15 Οκτωβρίου, ενώ όσον αφορά το ενδεχόμενο μεταγραφικής κίνησης εξαιτίας του τραυματισμού του, το ρεπορτάζ είναι ξεκάθαρο: ο Παναθηναϊκός δεν εξετάζει προσθήκη παίκτη.
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