Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Σκληρό βίντεο με τραυματισμό στην Παραγουάη, γκολκίπερ χτύπησε με το γόνατο στο πρόσωπο αντίπαλό του
Σκληρό βίντεο με τραυματισμό στην Παραγουάη, γκολκίπερ χτύπησε με το γόνατο στο πρόσωπο αντίπαλό του
Ο Ρόναλντ Ντομίνγκες της Recoleta έπεσε στο έδαφος μετά τη σφοδρή σύγκρουση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο
Σοκ προκάλεσε μια φάση από το ποδόσφαιρο της Παραγουάης, όταν ο τερματοφύλακας Μαρσένγκο χτύπησε με το γόνατο στο πρόσωπο τον Ρόναλντ Ντομίνγκες της Recoleta.
Η σύγκρουση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα και είχε ως αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να πέσει στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους συμπαίκτες του και στο ιατρικό επιτελείο.
Ο Ντομίνγκες δεν μπόρεσε να συνεχίσει και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για εξετάσεις, προκειμένου να εκτιμηθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.
Η σκληρή σύγκρουση έγινε γρήγορα viral στα social media, με τις εικόνες από τη φάση να προκαλούν αντιδράσεις λόγω της σφοδρότητας του χτυπήματος.
Η σύγκρουση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα και είχε ως αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να πέσει στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους συμπαίκτες του και στο ιατρικό επιτελείο.
😳 IMPRESIONANTE LESIÓN en PARAGUAY 🇵🇾: Rodillazo del arquero Marsengo a Ronald Domínguez de #Recoleta. Fue directo a un hospital 🏥 pic.twitter.com/mKIZ0R4CHQ— Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) August 29, 2026
Η σκληρή σύγκρουση έγινε γρήγορα viral στα social media, με τις εικόνες από τη φάση να προκαλούν αντιδράσεις λόγω της σφοδρότητας του χτυπήματος.
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