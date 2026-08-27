Κωπηλασία: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών, βίντεο
SPORTS
Κοπηλασία Άμστερνταμ Πέτρος Γκαϊδατζής

Κωπηλασία: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών, βίντεο

Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ με χρόνο 6:47.77

Κωπηλασία: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών, βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Πέτρος Γκαϊδατζής είναι και Παγκόσμιος Πρωταθλητής!

Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ σήμερα (28/8).

Δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην κούρσα του τελικού ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού (σ.σ. με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών) και με χρόνο 6:47.77 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου χαρίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα ελληνικά «κουπιά» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.


Με την έναρξη του τελικού, ο Γερμανός Φάμπιο Κρες πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση, πήρε την πρωτιά στα πρώτα μέτρα και ξεχώρισε από τις υπόλοιπες βάρκες, αλλά ο Πέτρος Γκαϊδατζής δεν πτοήθηκε... κάλυψε γρήγορα τη διαφορά και στα 750 μέτρα κατάφερε να πάρει εκείνος την πρωτοπορία.

Σύντομα, ο Έλληνας κωπηλάτης πήρε διαφορά πάνω από ένα μήκος, αποσπάστηκε από τους διεκδικητές των άλλων θέσεων του βάθρου και κωπηλατούσε σταθερά προς το... χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Κλείσιμο

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ουρουγουανός Φελίπε Κλούβερ Φερέιρα με χρόνο 06:51.50, δηλαδή περίπου 4΄΄ πίσω από τον Πέτρο Γκαϊδατζή.

Το χάλκινο μετάλλιο κρέμασε στο στήθος ο Μεξικανός Αλέξις Λόπες-Γκαρσία με 06:52.06, με τον Γερμανό Κρες που είχε κάνει το καλύτερο ξεκίνημα να μένει εκτός μεταλλίων, ως 4ος με χρόνο 06:52.62.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης