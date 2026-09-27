Αγωνία για 16χρονο ποδοσφαιριστή: Τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο
ΕΛΛΑΔΑ
Θάσος Ποδοσφαιριστής Ανήλικος Ατύχημα

Αγωνία για 16χρονο ποδοσφαιριστή: Τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση

Αγωνία για 16χρονο ποδοσφαιριστή: Τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Καβάλας ένας 16χρονος αθλητής του Βύρωνα Β’, έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα για τη Β’ Κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στην Παναγία Θάσου.

​Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο νεαρός παίκτης, σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με το κεφάλι στην περίφραξη του γηπέδου.

Ο αγώνας διακόπηκε ενώ ο γιατρός της αναμέτρησης του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. ​Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εκλήθη άμεσα το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Καβάλα.

Σε ανακοίνωση στήριξης του νεαρού ποδοσφαιριστή προχώρησε η ομάδα του, ο Βύρωνα Καβάλας και του Αίαντα Παναγίας.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης