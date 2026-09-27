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Αγωνία για 16χρονο ποδοσφαιριστή: Τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο
Αγωνία για 16χρονο ποδοσφαιριστή: Τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο
Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Καβάλας ένας 16χρονος αθλητής του Βύρωνα Β’, έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα για τη Β’ Κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στην Παναγία Θάσου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο νεαρός παίκτης, σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με το κεφάλι στην περίφραξη του γηπέδου.
Ο αγώνας διακόπηκε ενώ ο γιατρός της αναμέτρησης του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εκλήθη άμεσα το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Καβάλα.
Σε ανακοίνωση στήριξης του νεαρού ποδοσφαιριστή προχώρησε η ομάδα του, ο Βύρωνα Καβάλας και του Αίαντα Παναγίας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο νεαρός παίκτης, σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με το κεφάλι στην περίφραξη του γηπέδου.
Ο αγώνας διακόπηκε ενώ ο γιατρός της αναμέτρησης του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εκλήθη άμεσα το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Καβάλα.
Σε ανακοίνωση στήριξης του νεαρού ποδοσφαιριστή προχώρησε η ομάδα του, ο Βύρωνα Καβάλας και του Αίαντα Παναγίας.
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