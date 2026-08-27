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Στεφάνου στο The Football Show: «Ήδη 15 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ και θα δοθούν άλλα 30 εκατ. φέτος, θα έχει κι άλλα επεισόδια το σίριαλ Γουόκαπ»
Στεφάνου στο The Football Show: «Ήδη 15 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ και θα δοθούν άλλα 30 εκατ. φέτος, θα έχει κι άλλα επεισόδια το σίριαλ Γουόκαπ»
Ο Μιχάλης Στεφάνου μίλησε για τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά και το τι συμβαίνει με τον Τόμας Γουόκαπ
Στην πορεία των έργων στο ΣΕΦ, αλλά και στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, αναφέρθηκε ο Μιχάλης Στεφάνου, μεταφέροντας το ρεπορτάζ του μπασκετικού Ολυμπιακού στην εκπομπή του protothema.gr, The Football Show.
Αρχικά, ο Μιχάλης Στεφάνου μίλησε για τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επισημαίνοντας ότι, παρά τις καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει, το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την εικόνα του γηπέδου.
«Το ΣΕΦ θα γίνει πολύ ωραίο, παρότι υπήρξαν καθυστερήσεις. Ο Ολυμπιακός προχωράει τα έργα. Έχουν δαπανηθεί ήδη 15 εκατομμύρια ευρώ και θα δαπανηθούν ακόμα 30 για το τρέχον έτος, δείγμα ότι το γήπεδο θέλει πολλή δουλειά για να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, στόχος είναι ο Ολυμπιακός να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το ΣΕΦ μέσα στη νέα σεζόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις.
«Όλα προχωρούν, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν. Νομίζω ότι θα προλάβει να μπει, ίσως όχι από την πολύ αρχή της σεζόν, αλλά λίγο αργότερα. Το ότι θα μπει δεν σημαίνει ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο στο απόλυτο. Έχουν να γίνουν πάρα πολλές εργασίες, από τα αποδυτήρια μέχρι το εξωτερικό κομμάτι. Το κύριο είναι να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνα», σημείωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο προπονητήριο των «ερυθρόλευκων», το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία: «Το προπονητήριο είναι σχεδόν έτοιμο, στα πρότυπα του NBA».
«Με τον Γουόκαπ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη προς ώρας. Ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει μια τυπική διαδικασία, τον έχει καλέσει σε απολογία και τα επόμενα βήματα από την πλευρά του Ολυμπιακού θα είναι by the book, ό,τι προβλέπεται», ανέφερε.
Παράλληλα, στάθηκε στο ζήτημα της ελευθέρας του παίκτη και στα όσα υποστηρίζονται σχετικά με την Ντουμπάι.
«Αυτή τη στιγμή δεν έχει ζητηθεί η ελευθέρας του Γουόκαπ, οπότε η Ντουμπάι δεν μπορεί να τον εγγράψει, όπως υποστηρίζουν», τόνισε.
Αρχικά, ο Μιχάλης Στεφάνου μίλησε για τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επισημαίνοντας ότι, παρά τις καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει, το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την εικόνα του γηπέδου.
@protothema.gr
⚽Την εικόνα μέσα από την κεντρική σάλα του ΣΕΦ και τις εξελίξεις στο εργοτάξιο του Φαληρικού γηπέδου μετέφερε ο Μιχάλης Στεφάνου στο "The Football Show". Παράλληλα αποκάλυψε πως πέρα από τα 15 εκατ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί ήδη αναμένεται να δαπανηθούν άλλα 30 πριν την ολοκλήρωση του έτους. #protothema #protothemasports #sports #TheFootballShow #Stoiximan♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
«Το ΣΕΦ θα γίνει πολύ ωραίο, παρότι υπήρξαν καθυστερήσεις. Ο Ολυμπιακός προχωράει τα έργα. Έχουν δαπανηθεί ήδη 15 εκατομμύρια ευρώ και θα δαπανηθούν ακόμα 30 για το τρέχον έτος, δείγμα ότι το γήπεδο θέλει πολλή δουλειά για να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, στόχος είναι ο Ολυμπιακός να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το ΣΕΦ μέσα στη νέα σεζόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις.
«Όλα προχωρούν, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν. Νομίζω ότι θα προλάβει να μπει, ίσως όχι από την πολύ αρχή της σεζόν, αλλά λίγο αργότερα. Το ότι θα μπει δεν σημαίνει ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο στο απόλυτο. Έχουν να γίνουν πάρα πολλές εργασίες, από τα αποδυτήρια μέχρι το εξωτερικό κομμάτι. Το κύριο είναι να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνα», σημείωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο προπονητήριο των «ερυθρόλευκων», το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία: «Το προπονητήριο είναι σχεδόν έτοιμο, στα πρότυπα του NBA».
Τι γίνεται με τον Γουόκαπ και τον ΟλυμπιακόΟ Μιχάλης Στεφάνου αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, ξεκαθαρίζοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη και ότι ο Ολυμπιακός ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
«Με τον Γουόκαπ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη προς ώρας. Ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει μια τυπική διαδικασία, τον έχει καλέσει σε απολογία και τα επόμενα βήματα από την πλευρά του Ολυμπιακού θα είναι by the book, ό,τι προβλέπεται», ανέφερε.
Παράλληλα, στάθηκε στο ζήτημα της ελευθέρας του παίκτη και στα όσα υποστηρίζονται σχετικά με την Ντουμπάι.
«Αυτή τη στιγμή δεν έχει ζητηθεί η ελευθέρας του Γουόκαπ, οπότε η Ντουμπάι δεν μπορεί να τον εγγράψει, όπως υποστηρίζουν», τόνισε.
Καταλήγοντας, εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση απέχει ακόμη από το τέλος της: «Γενικά, θα έχει επεισόδια το σίριαλ, με την τροπή που πήρε».
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