Στεφάνου στο The Football Show: «Ήδη 15 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ και θα δοθούν άλλα 30 εκατ. φέτος, θα έχει κι άλλα επεισόδια το σίριαλ Γουόκαπ»

⚽Την εικόνα μέσα από την κεντρική σάλα του ΣΕΦ και τις εξελίξεις στο εργοτάξιο του Φαληρικού γηπέδου μετέφερε ο Μιχάλης Στεφάνου στο "The Football Show". Παράλληλα αποκάλυψε πως πέρα από τα 15 εκατ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί ήδη αναμένεται να δαπανηθούν άλλα 30 πριν την ολοκλήρωση του έτους. #protothema #protothemasports #sports #TheFootballShow #Stoiximan