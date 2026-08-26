Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Ιστορικός Παυλίδης στην Μπενφίκα: Αυτό που δεν κατάφεραν ούτε οι Ζόνας, Καρντόσο και Σεφέροβιτς!
Ιστορικός Παυλίδης στην Μπενφίκα: Αυτό που δεν κατάφεραν ούτε οι Ζόνας, Καρντόσο και Σεφέροβιτς!
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα παίκτη της Μπενφίκα εδώ και 40 χρόνια!
Μόνο αν γυρίσουμε πίσω στη σεζόν 1989/90 και στον εντυπωσιακό Σουηδό, Ματς Μάγκνουσον, θα βρει κανείς ποδοσφαιριστή των «Αετών» με περισσότερα γκολ στα πρώτα έξι παιχνίδια μιας σεζόν από αυτά που έχει πετύχει ο Έλληνας διεθνής στράικερ.
Η Μπενφίκα είχε διαχρονικά σπουδαίους επιθετικούς. Από τον Εουσέμπιο μέχρι τον Ζοζέ Άγκουας και τον Νενέ, τους άλλους δύο ποδοσφαιριστές που ξεπέρασαν τα 300 γκολ με τη φανέλα του συλλόγου.
Στον 21ο αιώνα ακολούθησαν κι άλλοι σημαντικοί σκόρερ, όπως οι Σιμάο, Μαντόρας, Νούνο Γκόμες, Καρντόσο, Λίμα, Ζόνας, Μήτρογλου, Σεφέροβιτς, Ράφα, Γκονσάλο Ράμος και Ντάργουιν Νούνιες.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Η Μπενφίκα είχε διαχρονικά σπουδαίους επιθετικούς. Από τον Εουσέμπιο μέχρι τον Ζοζέ Άγκουας και τον Νενέ, τους άλλους δύο ποδοσφαιριστές που ξεπέρασαν τα 300 γκολ με τη φανέλα του συλλόγου.
Στον 21ο αιώνα ακολούθησαν κι άλλοι σημαντικοί σκόρερ, όπως οι Σιμάο, Μαντόρας, Νούνο Γκόμες, Καρντόσο, Λίμα, Ζόνας, Μήτρογλου, Σεφέροβιτς, Ράφα, Γκονσάλο Ράμος και Ντάργουιν Νούνιες.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα