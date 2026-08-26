Ιστορικός Παυλίδης στην Μπενφίκα: Αυτό που δεν κατάφεραν ούτε οι Ζόνας, Καρντόσο και Σεφέροβιτς!
SPORTS

Ιστορικός Παυλίδης στην Μπενφίκα: Αυτό που δεν κατάφεραν ούτε οι Ζόνας, Καρντόσο και Σεφέροβιτς!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα παίκτη της Μπενφίκα εδώ και 40 χρόνια!

Ιστορικός Παυλίδης στην Μπενφίκα: Αυτό που δεν κατάφεραν ούτε οι Ζόνας, Καρντόσο και Σεφέροβιτς!
Μόνο αν γυρίσουμε πίσω στη σεζόν 1989/90 και στον εντυπωσιακό Σουηδό, Ματς Μάγκνουσον, θα βρει κανείς ποδοσφαιριστή των «Αετών» με περισσότερα γκολ στα πρώτα έξι παιχνίδια μιας σεζόν από αυτά που έχει πετύχει ο Έλληνας διεθνής στράικερ.

Η Μπενφίκα είχε διαχρονικά σπουδαίους επιθετικούς. Από τον Εουσέμπιο μέχρι τον Ζοζέ Άγκουας και τον Νενέ, τους άλλους δύο ποδοσφαιριστές που ξεπέρασαν τα 300 γκολ με τη φανέλα του συλλόγου.

Στον 21ο αιώνα ακολούθησαν κι άλλοι σημαντικοί σκόρερ, όπως οι Σιμάο, Μαντόρας, Νούνο Γκόμες, Καρντόσο, Λίμα, Ζόνας, Μήτρογλου, Σεφέροβιτς, Ράφα, Γκονσάλο Ράμος και Ντάργουιν Νούνιες.

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