Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για Κουλούρη, σε συζητήσεις και με ομάδες του Κατάρ ο 30χρονος σέντερ φορ
SPORTS
Ευθύμης Κουλούρης Κατάρ ΠΑΟΚ

Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για Κουλούρη, σε συζητήσεις και με ομάδες του Κατάρ ο 30χρονος σέντερ φορ

Εφόσον δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο, ο σύλλογος από την επαρχία της Μεδίνας ετοιμάζεται να κάνει εκτεταμένες αλλαγές στο ρόστερ του

Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για Κουλούρη, σε συζητήσεις και με ομάδες του Κατάρ ο 30χρονος σέντερ φορ
Η Αλ Ούλα δεν κατάφερε πέρσι να πετύχει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, παρά τα 23 τέρματα που πέτυχε το βασικό της φορ, ο Ευθύμης Κουλούρης και έτσι θα αγωνίζεται και φέτος στην δεύτερη κατηγορία.

Εφόσον δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο, ο σύλλογος από την επαρχία της Μεδίνας ετοιμάζεται να κάνει εκτεταμένες αλλαγές στο ρόστερ του, με το μέλλον του Έλληνα επιθετικού στην ομάδα να θεωρείται αβέβαιο.

Μάλιστα, ρεπορτάζ από το εξωτερικό έκαναν λόγο για πιθανή επιστροφή του Κουλούρη στην Πολωνία όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από πουθενά. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολωνού δημοσιογράφου, Τόμας Βλόνταρτσικ, δεν τίθεται θέμα επιστροφής του Ελλήνα επιθετικού στην Ekstraklasa, καθώς ο παίκτης βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με ομάδες του Κατάρ, ενώ έχει συγκεντρώσει και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, της ομάδας απ΄όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα.

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