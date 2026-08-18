Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε - Ένα μοναδικό σόου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου
Ο Μουσιάλα λιποθύμησε ξανά σε φιλικό της Μπάγερν, δείτε βίντεο
Ο Μουσιάλα λιποθύμησε ξανά σε φιλικό της Μπάγερν, δείτε βίντεο
Ο διεθνής Γερμανός πριν δύο μέρες είχε πέσει αναίσθητος στον φιλικό αγώνα της ομάδας του με τη Λειψία
Δύο μέρες μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στο φιλικό κόντρα στην Λέιψία, ο Τζαμάλ Μουσιάλα το έπαθε ξανά αυτή τη φορά κόντρα στην Χάιντενχαϊμ ξανά σε φιλικό της Μπάγερν Μονάχου.
Ο διεθνής Γερμανός έπεσε ξαφνικά στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις, αλλά λίγα λεπτά μετά συνήλθε με τη βοήθεια των γιατρών και τελικά έφυγε περπατώντας από το γήπεδο.
Η νέα πτώση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τον 23χρονο, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί το 2025 και προσπαθεί να επανέλθει πλήρως σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
Ο διεθνής Γερμανός έπεσε ξαφνικά στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις, αλλά λίγα λεπτά μετά συνήλθε με τη βοήθεια των γιατρών και τελικά έφυγε περπατώντας από το γήπεδο.
Η νέα πτώση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τον 23χρονο, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί το 2025 και προσπαθεί να επανέλθει πλήρως σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα