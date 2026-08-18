Ο Μουσιάλα λιποθύμησε ξανά σε φιλικό της Μπάγερν, δείτε βίντεο
SPORTS
Τζαμάλ Μουσιάλα Μπάγερν Μονάχου φιλικό Χάιντενχαϊμ

Ο Μουσιάλα λιποθύμησε ξανά σε φιλικό της Μπάγερν, δείτε βίντεο

Ο διεθνής Γερμανός πριν δύο μέρες είχε πέσει αναίσθητος στον φιλικό αγώνα της ομάδας του με τη Λειψία

Ο Μουσιάλα λιποθύμησε ξανά σε φιλικό της Μπάγερν, δείτε βίντεο
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Δύο μέρες μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στο φιλικό κόντρα στην Λέιψία, ο Τζαμάλ Μουσιάλα το έπαθε ξανά αυτή τη φορά κόντρα στην Χάιντενχαϊμ ξανά σε φιλικό της Μπάγερν Μονάχου

Ο διεθνής Γερμανός έπεσε ξαφνικά στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις, αλλά λίγα λεπτά μετά συνήλθε με τη βοήθεια των γιατρών και τελικά έφυγε περπατώντας από το γήπεδο. 

Η νέα πτώση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τον 23χρονο, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί το 2025 και προσπαθεί να επανέλθει πλήρως σε αγωνιστικούς ρυθμούς. 


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