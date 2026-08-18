Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε - Ένα μοναδικό σόου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου
Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του καλοκαιριού: Στην Μπαρτσελόνα ο Ρόδρι ως το 2030
Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του καλοκαιριού: Στην Μπαρτσελόνα ο Ρόδρι ως το 2030
Ο Ισπανός μέσος μετακομίζει από το Μάντσεστερ στην Καταλονία με 60+15 εκατ. ευρώ
Η βόμβα της χρονιάς επιβεβαιώθηκε καθώς ο Ρόδρι πήρε μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα.
Ο πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ μετακομίζει στη Βαρκελώνη έναντι του ποσού των 60 + 15 εκατ. ευρώ.
Το σήριαλ του καλοκαιριού είχε αίσιο τέλος για τους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι ήθελαν πως και πως να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Ισπανού.
Στο κόλπο αρχικά είχε μπει η Ρεάλ Μαδριτής, η οποία είχε βρεθεί πιο κοντά στον παίκτη.
Ο ίδιος όμως ψήφισε... δαγκωτό Μπαρτσελόνα και θα φοράει τα μπλαουγκράνα από φέτος.
Ο πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ μετακομίζει στη Βαρκελώνη έναντι του ποσού των 60 + 15 εκατ. ευρώ.
Το σήριαλ του καλοκαιριού είχε αίσιο τέλος για τους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι ήθελαν πως και πως να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Ισπανού.
Στο κόλπο αρχικά είχε μπει η Ρεάλ Μαδριτής, η οποία είχε βρεθεί πιο κοντά στον παίκτη.
Ο ίδιος όμως ψήφισε... δαγκωτό Μπαρτσελόνα και θα φοράει τα μπλαουγκράνα από φέτος.
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