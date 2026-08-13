Το βίντεο από την πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ και η ατάκα του Τρινκιέρι  «αυτή είναι η δική μου Dream Team»
SPORTS
ΠΑΟΚ Αντρέα Τρινκιέρι

Το βίντεο από την πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ και η ατάκα του Τρινκιέρι  «αυτή είναι η δική μου Dream Team»

Ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε στη σημασία της φανέλας που φορούν οι παίκτες του και στην ανάγκη για απόλυτη προσήλωση

Το βίντεο από την πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ και η ατάκα του Τρινκιέρι  «αυτή είναι η δική μου Dream Team»
Η νέα σεζόν ξεκίνησε και επίσημα για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να δίνει το πρώτο του στίγμα στην ομάδα πριν από την έναρξη της προπόνησης.

Το «τζάμπολ» της προετοιμασίας για τη σεζόν 2026-27 έγινε την Τετάρτη (12/8) στο PAOK Sports Arena, όπου ο Ιταλός τεχνικός υποδέχθηκε τους παίκτες του και έστειλε τα πρώτα του μηνύματα ενόψει της απαιτητικής χρονιάς που ακολουθεί.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Τρινκιέρι προς την ομάδα, με τον έμπειρο προπονητή να στέκεται στη σημασία της φανέλας που φορούν οι παίκτες του και στην ανάγκη για απόλυτη προσήλωση από την πρώτη κιόλας ημέρα.

PAOK preseason 2026-27 | Day 1

Πηγή: gazzetta.gr

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