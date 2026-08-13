Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας
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AEK Champions League

Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας

Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας, για τη League Phase του Champions League

Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας
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Η ΑΕΚ αφήνει πίσω της τον χαμένο τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην Ευρώπη, και τα παιχνίδια με τη Λέφσκι Σόφιας για τα Playoffs του Champions League, αρχής γενομένης από το εκτός έδρας την Τρίτη (18/8, 22:00).

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να επιστρέψει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ύστερα από τη σεζόν 2018-2019 και το γήπεδο της Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια να ζήσει σπουδαίες βραδιές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και τις παραμέτρους, έχρισε φαβορί βάσει πιθανοτήτων την Ένωση, κόντρα στους Βούλγαρους. Συγκεκριμένα, δίνεται ένα ποσοστό της τάξεως του 65% για πρόκριση, έναντι 35% της Λέφσκι.



Πηγή: gazzetta.gr
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