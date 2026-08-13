Tο παρασκήνιο πίσω από το μυθικό deal για την πώληση των Λέικερς για $12,5 δισ. και η έρευνα του FBI που επιτάχυνε τις εξελίξεις
Tο παρασκήνιο πίσω από το μυθικό deal για την πώληση των Λέικερς για $12,5 δισ. και η έρευνα του FBI που επιτάχυνε τις εξελίξεις
Η συμφωνία έκλεισε μέσα σε λίγα 24ωρα με «ελέφαντα στο δωμάτιο» την έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών στο χαρτοφυλάκιο του μέχρι πρότινος ιδιοκτήτη των Λέικερς, Μαρκ Γουόλτερ
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο κόσμος του ΝΒΑ μετά την ξαφνική είδηση ότι μέσα σε έναν χρόνο οι Λος Άντζελες Λέικερς αλλάζουν πάλι χέρια και από αυτά του Μαρκ Γουόλτερ περνάνε σε αυτά των Τζόσουα Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ έναντι του διόλου ευκαταφρόνητου αντιτίμου των 12,5 δισ. δολαρίων - ο Γουόλτερ είχε καταβάλει 10 δισ. δολάρια για να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο των «λιμνανθρώπων» από την οικογένεια Μπας.
Σύμφωνα με τους New York Times ο Κούσνερ επικοινώνησε με τον Γουόλτερ την Παρασκευή και η συμφωνία ολοκληρώθηκε γρήγορα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του ο Άιγκερ περιέγραψε ότι οι ουσιαστικές συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν μόλις μερικές ημέρες, ενώ οι τελευταίες λεπτομέρειες συμφωνήθηκαν μέσα σε περίπου 24 ώρες. «Όταν δεν έχεις να κάνεις με ορδές ανθρώπων, επενδυτικούς τραπεζίτες και τα συναφή, είναι ευκολότερο να διατηρείς τα πράγματα εμπιστευτικά και ήσυχα», σχολίασε προσθέτοντας, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι δεν έγιναν τηλεφωνήματα προς επενδυτές για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής.
Η πώληση εκτιμάται ότι αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον Γουόλτερ ως επενδυτή, καθώς η αποτίμηση των Λέικερς αυξήθηκε από τα 10 δισ. στα 12,5 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις 14 μήνες. Η ίδια πηγή που επικαλούνται οι ΝΥΤ ανέφερε ότι ο Γουόλτερ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Σπαρκς και συμμετέχει στους Λος Άντζελες Ντότζερς, δεν αναζητούσε απαραίτητα αγοραστή απλά η προσφορά των Κούσνερ και Άιγκερ ήταν απλώς πολύ καλή για να την αρνηθεί.
Ωστόσο όπως επισημαίνουν και οι New York Times και το Forbes υπάρχει ένας «ελέφαντας στο δωμάτιο» που μπορεί να δίνει μια διαφορετική εξήγηση για την ξαφνική αγοραπωλησία των Λέικερς.
Σύμφωνα με τα δύο αμερικανικά μέσα, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Γουόλτερ φέρεται να βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα, με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να εξετάζουν εάν υπάρχουν οικονομικές παρατυπίες που αφορούν δύο ασφαλιστικές εταιρείες τις οποίες διευθύνει καθώς και την Guggenheim Partners, στην οποία κατέχει μερίδιο και είναι διευθύνων σύμβουλος.
Το Bloomberg έχει μεταδώσει από την πλευρά του ότι το περασμένο φθινόπωρο ομοσπονδιακοί πράκτορες κατάσχεσαν το τηλέφωνό του Γουόλτερ. Αυτό φέρεται να ερευνάται είναι εάν η Mubadala Capital είχε παραπλανηθεί σχετικά με τις αποτιμήσεις των εταιρειών του Γουόλτερ, προτού το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι επενδύσει 10 δισ. δολάρια στην εταιρεία του Γουόλτερ που αγόρασε τους Λέικερς λίγους μήνες αργότερα.
Οι πληροφορίες αυτές έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον κόσμο του ΝΒΑ με ατζέντηδες παιχτών των Λέικερς να αναρωτιούνται «τι στο καλό συμβαίνει;» και άλλους να αναρωτιούνται αν τα προβλήματα του Γουόλτερ με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να είναι σοβαρότερα από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα.
Ο Κούσνερ, ο οποίος κατέχει μειοψηφικό μερίδιο στους Μαϊάμι Χιτ που θα πρέπει να πουλήσει στο πλαίσιο της συμφωνίας, δημιούργησε φέτος την Thrive Eternal για να επενδύει σε «περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να αναπαραχθούν από την τεχνολογία».
Η Thrive Eternal επρόκειτο να είναι ο βασικός επενδυτής σε ένα νέο εμπορικό spin-off της FIFA, το οποίο θα επένδυε περίπου 4,2 δισ. δολάρια για μερίδιο 20%, ιδέα, όμως, που κατέρρευσε όταν έγινε γνωστή καθώς προκλήθηκε κατακραυγή εναντίον του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, θέτοντας σε κίνδυνο τη θέση του.
Για να ολοκληρωθεί η πώληση, εκτός από τον έλεγχο των στοιχείων από την πλευρά Κούσνερ-Άιγκερ, θα χρειαστεί η έγκριση τουλάχιστον των τριών τετάρτων του «Συμβουλίου των Κυβερνητών» - των εκπροσώπων των ομάδων δηλαδή - του ΝΒΑ.
Σύμφωνα με τους New York Times ο Κούσνερ επικοινώνησε με τον Γουόλτερ την Παρασκευή και η συμφωνία ολοκληρώθηκε γρήγορα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του ο Άιγκερ περιέγραψε ότι οι ουσιαστικές συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν μόλις μερικές ημέρες, ενώ οι τελευταίες λεπτομέρειες συμφωνήθηκαν μέσα σε περίπου 24 ώρες. «Όταν δεν έχεις να κάνεις με ορδές ανθρώπων, επενδυτικούς τραπεζίτες και τα συναφή, είναι ευκολότερο να διατηρείς τα πράγματα εμπιστευτικά και ήσυχα», σχολίασε προσθέτοντας, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι δεν έγιναν τηλεφωνήματα προς επενδυτές για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής.
Η πώληση εκτιμάται ότι αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον Γουόλτερ ως επενδυτή, καθώς η αποτίμηση των Λέικερς αυξήθηκε από τα 10 δισ. στα 12,5 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις 14 μήνες. Η ίδια πηγή που επικαλούνται οι ΝΥΤ ανέφερε ότι ο Γουόλτερ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Σπαρκς και συμμετέχει στους Λος Άντζελες Ντότζερς, δεν αναζητούσε απαραίτητα αγοραστή απλά η προσφορά των Κούσνερ και Άιγκερ ήταν απλώς πολύ καλή για να την αρνηθεί.
Ωστόσο όπως επισημαίνουν και οι New York Times και το Forbes υπάρχει ένας «ελέφαντας στο δωμάτιο» που μπορεί να δίνει μια διαφορετική εξήγηση για την ξαφνική αγοραπωλησία των Λέικερς.
Σύμφωνα με τα δύο αμερικανικά μέσα, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Γουόλτερ φέρεται να βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα, με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να εξετάζουν εάν υπάρχουν οικονομικές παρατυπίες που αφορούν δύο ασφαλιστικές εταιρείες τις οποίες διευθύνει καθώς και την Guggenheim Partners, στην οποία κατέχει μερίδιο και είναι διευθύνων σύμβουλος.
Το Bloomberg έχει μεταδώσει από την πλευρά του ότι το περασμένο φθινόπωρο ομοσπονδιακοί πράκτορες κατάσχεσαν το τηλέφωνό του Γουόλτερ. Αυτό φέρεται να ερευνάται είναι εάν η Mubadala Capital είχε παραπλανηθεί σχετικά με τις αποτιμήσεις των εταιρειών του Γουόλτερ, προτού το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι επενδύσει 10 δισ. δολάρια στην εταιρεία του Γουόλτερ που αγόρασε τους Λέικερς λίγους μήνες αργότερα.
Οι πληροφορίες αυτές έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον κόσμο του ΝΒΑ με ατζέντηδες παιχτών των Λέικερς να αναρωτιούνται «τι στο καλό συμβαίνει;» και άλλους να αναρωτιούνται αν τα προβλήματα του Γουόλτερ με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να είναι σοβαρότερα από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα.
Οι νέοι ιδιοκτήτεςΟ Μπομπ Άιγκερ ήταν επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της Disney, της εταιρείας που κατέχει τα ESPN, ABC και, φυσικά, τη Disney World. Έχει μακροχρόνια σχέση με το NBA από την προηγούμενη θέση του - η Disney είναι τηλεοπτικός συνεργάτης και κάτοχος δικαιωμάτων μετάδοσης του NBA από το 2002 - και είναι κοντά στον κομισάριο του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ. Όταν ο Άιγκερ αποχώρησε για πρώτη φορά από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Disney, το 2020, εντάχθηκε στην Thrive Capital ως εταίρος. Όταν επέστρεψε στη Disney το 2022, αποχώρησε από την Thrive, αλλά επανήλθε ως σύμβουλος τον περασμένο Απρίλιο. Αυτό τον έφερε σε επιχειρηματική σχέση με τον Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία venture capital και είναι αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Κούσνερ, ο οποίος κατέχει μειοψηφικό μερίδιο στους Μαϊάμι Χιτ που θα πρέπει να πουλήσει στο πλαίσιο της συμφωνίας, δημιούργησε φέτος την Thrive Eternal για να επενδύει σε «περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να αναπαραχθούν από την τεχνολογία».
Η Thrive Eternal επρόκειτο να είναι ο βασικός επενδυτής σε ένα νέο εμπορικό spin-off της FIFA, το οποίο θα επένδυε περίπου 4,2 δισ. δολάρια για μερίδιο 20%, ιδέα, όμως, που κατέρρευσε όταν έγινε γνωστή καθώς προκλήθηκε κατακραυγή εναντίον του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, θέτοντας σε κίνδυνο τη θέση του.
Για να ολοκληρωθεί η πώληση, εκτός από τον έλεγχο των στοιχείων από την πλευρά Κούσνερ-Άιγκερ, θα χρειαστεί η έγκριση τουλάχιστον των τριών τετάρτων του «Συμβουλίου των Κυβερνητών» - των εκπροσώπων των ομάδων δηλαδή - του ΝΒΑ.
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