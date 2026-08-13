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Νάπολι - Άρης 6-2: Άντεξε ένα ημίχρονο, κατέρρευσε στο δεύτερο, δείτε τα γκολ
Οι «κίτρινοι» ήταν ανταγωνιστικοί μέχρι την ανάπαυλα, αλλά δέχθηκαν τέσσερα γκολ στο δεύτερο μέρος – Δύο γκολ ο Ράτσιτς
Οι «παρτενοπέι» ήταν πιο αποτελεσματικοί σε ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος. Αν το πλασέ του Χόιλουντ (3’) προ του Διούδη δε βρήκε στόχο, δε συνέβη το ίδιο και με το σουτ του Ραχμάνι λίγο πριν το 20λεπτο. Ο Κοσοβάρος κεντρικός αμυντικός προωθήθηκε, βρήκε χώρο και άνοιξε το σκορ στο 19’.
🤯 The moment Amir Rrahmani scores for Napoli vs Aris Thessaloniki! pic.twitter.com/dL2W7v4OwX— The Moment Football (@themomentfooty) August 12, 2026
Οι «κίτρινοι» αντέδρασαν σχετικά γρήγορα. Πλησίασαν στην ισοφάριση στο 27’, με τον Μερέτ να πραγματοποιεί εξαιρετική διπλή επέμβαση σε προσπάθειες των Καντεβέρε και Ράτσιτς, και τα κατάφεραν τέσσερα λεπτά μετά.
Αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Σέρβου μέσου στο «παραθυράκι» του Μερέτ για το 1-1 στο 31’. Ωστόσο, στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο Άλισον έκλεψε την μπάλα από τον Φαντιγκά, γύρισε στο ύψος του πέναλτι με τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ να κάνει με το αριστερό το 2-1. Οι αλλαγές έκαναν την ομάδα του Αλέγκρι σαφώς καλύτερη στο δεύτερο μέρος.
🔥 The moment Scott McTominay scores for Napoli vs Aris Thessaloniki! pic.twitter.com/gyAmj0hGxO— The Moment Football (@themomentfooty) August 12, 2026
Οι «παρτενοπέι» δημιούργησαν προϋποθέσεις κι εν τέλει έφτασαν σε ακόμη τέσσερα γκολ. Στο 59’, ο Πολιτάνο σέντραρε με το αριστερό, στο πίσω δοκάρι με πλασέ στην κίνηση ο Κέβιν ντε Μπρόιν πέτυχε το 3-1.
🚨⚽| GOAL: KEVIN DE BRUYNE MAKES IT THREE FOR NAPOLI!— Napoli Club Nigeria 🇳🇬 🏆 🏆 🏆🏆✨ (@SSCNapoliNGA) August 12, 2026
Napoli 3-1 Aris.
Source: @futballcenta https://t.co/BFzqkS6l8u pic.twitter.com/zKWRLrt2fH
Τέσσερα λεπτά μετά, από κίνηση του Βεργκάρα στα αριστερά, ο Λορέντσο Λούκα γύρισε με κίνηση πίβοτ και πεσμένος με πλασέ νίκησε τον Διούδη για το 4-1.
🚨⚽| GOAL: LORENZO LUCCA MAKES IT FOUR!!!!— Napoli Club Nigeria 🇳🇬 🏆 🏆 🏆🏆✨ (@SSCNapoliNGA) August 12, 2026
🇮🇹 SSC Napoli 4-1 Aris 🇬🇷
Source: @futballcenta https://t.co/VEoc8KekwI pic.twitter.com/IxrHg1vc7Q
Στο 74’, από λάθος του Φαμπιάνο, το πλασέ του Ντε Μπρόιν σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι, αλλά στην επαναφορά ο Λούκα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό τέρμα του για το 5-1.
🚨 Lorenzo Lucca makes it five— Chidera (@derapod) August 12, 2026
🇮🇹 Napoli 5-1 Aris 🇬🇷 pic.twitter.com/yUX4WuBZ79
Σε ένα χορταστικό δεύτερο μέρος, ο Ράτσιτς ήταν εκείνος που με τρομερό σουτ εκτός περιοχής μείωσε στο 79’. Δέκα λεπτά αργότερα, από ενέργεια του Τζιοβάνι στα αριστερά, ο Ντε Μπρόιν διαμόρφωσε το τελικό 6-2.
🚨⚽| GOAL: KEVIN DE BRUYNE SCORES A BRACE!!!!— Napoli Club Nigeria 🇳🇬 🏆 🏆 🏆🏆✨ (@SSCNapoliNGA) August 12, 2026
SSC Napoli 6-2 Aris#Forzanapolisempre#NapoliAris
Source: @futballcenta https://t.co/sJdk5Ze4A8 pic.twitter.com/vKyZiTEJ4d
Ο Άρης στρέφει, πλέον, το ενδιαφέρον του στο Κύπελλο Ελλάδας καθώς για τον Β’ Προκριματικό Γύρο, αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (17/8) την Αναγέννηση Καρδίτσας στην Ευκαρπία. Ακολουθεί, για την πρεμιέρα της Super League, το εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Καλαμάτα (22/8).
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΝΑΠΟΛΙ (Μαξ Αλέγκρι): Μερέτ (46’ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς), Γκίλμουρ (46’ Λόμποτκα), ΜακΤόμινεϊ (46’ Ντε Μπρόιν), Μάριν, Χόιλουντ (59’ Λούκα), Πολιτάνο (59’ Τζιοβάνι), Ντι Λορένζο (72’ Ματσόκι), Άλισον (46’ Βεργκάρα/74’ Γκαρόφαλο), Σπινατζόλα (59’ Λανγκ), Ανγκισά, Ραχμάνι (72’ Ομπαρετίν).
ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Διούδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Κέρκεζ (83’ Χαρούπας), Μπασίρου (62’ Γαλανόπουλος), Ράτσιτς (83’ Βοριαζίδης), Γκαρέ (79’ Δώνης), Μιρ (62’ Μορόν), Γιαννιώτας (62’ Παλάσιος), Καντεβέρε (46’ Μπουσαϊντ).
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