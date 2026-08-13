Νάπολι - Άρης 6-2: Άντεξε ένα ημίχρονο, κατέρρευσε στο δεύτερο, δείτε τα γκολ

Οι «κίτρινοι» ήταν ανταγωνιστικοί μέχρι την ανάπαυλα, αλλά δέχθηκαν τέσσερα γκολ στο δεύτερο μέρος – Δύο γκολ ο Ράτσιτς









Οι «παρτενοπέι» ήταν πιο αποτελεσματικοί σε ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος. Αν το πλασέ του Χόιλουντ (3’) προ του Διούδη δε βρήκε στόχο, δε συνέβη το ίδιο και με το σουτ του Ραχμάνι λίγο πριν το 20λεπτο. Ο Κοσοβάρος κεντρικός αμυντικός προωθήθηκε, βρήκε χώρο και άνοιξε το σκορ στο 19’.







Οι «κίτρινοι» αντέδρασαν σχετικά γρήγορα. Πλησίασαν στην ισοφάριση στο 27’, με τον Μερέτ να πραγματοποιεί εξαιρετική διπλή επέμβαση σε προσπάθειες των Καντεβέρε και Ράτσιτς, και τα κατάφεραν τέσσερα λεπτά μετά.



Αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Σέρβου μέσου στο «παραθυράκι» του Μερέτ για το 1-1 στο 31’. Ωστόσο, στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο Άλισον έκλεψε την μπάλα από τον Φαντιγκά, γύρισε στο ύψος του πέναλτι με τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ να κάνει με το αριστερό το 2-1. Οι αλλαγές έκαναν την ομάδα του Αλέγκρι σαφώς καλύτερη στο δεύτερο μέρος.



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Οι «παρτενοπέι» δημιούργησαν προϋποθέσεις κι εν τέλει έφτασαν σε ακόμη τέσσερα γκολ. Στο 59’, ο Πολιτάνο σέντραρε με το αριστερό, στο πίσω δοκάρι με πλασέ στην κίνηση ο Κέβιν ντε Μπρόιν πέτυχε το 3-1.



Εμφανίζοντας δύο διαφορετικά πρόσωπα, ο Άρης γνώρισε την ήττα με 6-2 από τη Νάπολι σε φιλική αναμέτρηση στο «Τεόφιλο Παλατίνι Στάντιουμ». Στο Καστέλ ντι Σάνγκρο, λίγο έξω από τη Νάπολη, εκεί όπου προετοιμάζεται η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, οι «κίτρινοι» του Μιχάλη Γρηγορίου στάθηκαν πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο αλλά κατέρρευσαν στην επανάληψη, με τον Ούρος Ράτσιτς να διασώζεται.Οι «παρτενοπέι» ήταν πιο αποτελεσματικοί σε ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος. Αν το πλασέ του Χόιλουντ (3’) προ του Διούδη δε βρήκε στόχο, δε συνέβη το ίδιο και με το σουτ του Ραχμάνι λίγο πριν το 20λεπτο. Ο Κοσοβάρος κεντρικός αμυντικός προωθήθηκε, βρήκε χώρο και άνοιξε το σκορ στο 19’.Οι «κίτρινοι» αντέδρασαν σχετικά γρήγορα. Πλησίασαν στην ισοφάριση στο 27’, με τον Μερέτ να πραγματοποιεί εξαιρετική διπλή επέμβαση σε προσπάθειες των Καντεβέρε και Ράτσιτς, και τα κατάφεραν τέσσερα λεπτά μετά.Αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Σέρβου μέσου στο «παραθυράκι» του Μερέτ για το 1-1 στο 31’. Ωστόσο, στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο Άλισον έκλεψε την μπάλα από τον Φαντιγκά, γύρισε στο ύψος του πέναλτι με τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ να κάνει με το αριστερό το 2-1. Οι αλλαγές έκαναν την ομάδα του Αλέγκρι σαφώς καλύτερη στο δεύτερο μέρος.Οι «παρτενοπέι» δημιούργησαν προϋποθέσεις κι εν τέλει έφτασαν σε ακόμη τέσσερα γκολ. Στο 59’, ο Πολιτάνο σέντραρε με το αριστερό, στο πίσω δοκάρι με πλασέ στην κίνηση ο Κέβιν ντε Μπρόιν πέτυχε το 3-1.





Τέσσερα λεπτά μετά, από κίνηση του Βεργκάρα στα αριστερά, ο Λορέντσο Λούκα γύρισε με κίνηση πίβοτ και πεσμένος με πλασέ νίκησε τον Διούδη για το 4-1.







Στο 74’, από λάθος του Φαμπιάνο, το πλασέ του Ντε Μπρόιν σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι, αλλά στην επαναφορά ο Λούκα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό τέρμα του για το 5-1.







Σε ένα χορταστικό δεύτερο μέρος, ο Ράτσιτς ήταν εκείνος που με τρομερό σουτ εκτός περιοχής μείωσε στο 79’. Δέκα λεπτά αργότερα, από ενέργεια του Τζιοβάνι στα αριστερά, ο Ντε Μπρόιν διαμόρφωσε το τελικό 6-2.







Ο Άρης στρέφει, πλέον, το ενδιαφέρον του στο Κύπελλο Ελλάδας καθώς για τον Β’ Προκριματικό Γύρο, αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (17/8) την Αναγέννηση Καρδίτσας στην Ευκαρπία. Ακολουθεί, για την πρεμιέρα της Super League, το εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Καλαμάτα (22/8).



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΝΑΠΟΛΙ (Μαξ Αλέγκρι): Μερέτ (46’ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς), Γκίλμουρ (46’ Λόμποτκα), ΜακΤόμινεϊ (46’ Ντε Μπρόιν), Μάριν, Χόιλουντ (59’ Λούκα), Πολιτάνο (59’ Τζιοβάνι), Ντι Λορένζο (72’ Ματσόκι), Άλισον (46’ Βεργκάρα/74’ Γκαρόφαλο), Σπινατζόλα (59’ Λανγκ), Ανγκισά, Ραχμάνι (72’ Ομπαρετίν).



ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Διούδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Κέρκεζ (83’ Χαρούπας), Μπασίρου (62’ Γαλανόπουλος), Ράτσιτς (83’ Βοριαζίδης), Γκαρέ (79’ Δώνης), Μιρ (62’ Μορόν), Γιαννιώτας (62’ Παλάσιος), Καντεβέρε (46’ Μπουσαϊντ).