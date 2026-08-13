Ώρα αποφάσεων στον Ολυμπιακό για Μεντιλίμπαρ και παίχτες

Ο αποκλεισμός απ' τη Ναιμεγκεν στον γ' προκριματικό γύρο του UEFA Champions League ήχησε ως καμπανάκι κινδύνου για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, σε ό,τι αφορά τον συνολικό σχεδιασμό της σεζόν που μόλις ξεκίνησε.Οι Πειραιώτες οι οποίοι έμειναν εκτός τίτλων την περασμένη χρονιά, καλούνται να πραγματοποιήσουν επανεκκίνηση, καθώς ήδη έχουν αποκτηθεί περισσότεροι από 10 νέοι ποδοσφαιριστές, ωστόσο υπάρχει σκεπτικισμός ακόμα και σε ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις, σχετικά με το αν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να φέρει σε πέρας ακόμα μια δύσκολη αποστολή. Ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας μετά τον αποκλεισμό από τη Ναιμεγκεν και προφανώς η σύσκεψη με μέλη της διοίκησης -που πιθανότατα να γίνει και σήμερα (13/8)- θα κρίνει πολλά σχετικά με το μέλλον του.Η θεματολογία της συζήτησης θα έχει να κάνει με τον μεταγραφικό προσανατολισμό και την ενδυνάμωση της ομάδας, αλλά είναι φανερό πως θα καλυφθούν και δομικά ζητήματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.Να θυμίσουμε πως ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε τις τύχες του Ολυμπιακού στα μέσα της σεζόν 23/24 και πανηγύρισε την κατάκτηση του UEFA Europa Conference league, ενώ την επόμενη σεζόν η ομάδα του κατέκτησε το νταμπλ. Ωστόσο αν και ο άμεσος τρόπος παιχνιδιού που μάλιστα έφερε και τη σφραγίδα του «Μεντι μπολ», ήταν απόλυτα αποτελεσματικός στο ξεκίνημα της θητείας του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, παρουσίασε αγωνιστικές αρρυθμίες και παρά την περσινή ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, έχουν πληθύνει οι φωνές που κάνουν λόγο για κλείσιμο κύκλου και τέλος εποχής.Η διοίκηση του Ολυμπιακού και συνολικά ο οργανισμός της ομάδας του Πειραιά εκτιμά το έργο και τον χαρακτήρα του 64χρονου τεχνικού και ακόμα και σε περίπτωση διαζυγίου, υπάρχει πρόθεση όλα να γίνουν με «βελούδινο» τρόπο, ώστε να μη διαταραχθεί η υστεροφημία του Μεντιλίμπαρ, ούτε φυσικά και οι δεσμοί του με τον σύλλογο.