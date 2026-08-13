«Τον καμαρώνουμε»: Οι θείες του Μίλτου Τεντόγλου στα Γρεβενά πανηγυρίζουν τη νέα πρωτιά και... θέτουν τον επόμενο στόχο
«Τον καμαρώνουμε»: Οι θείες του Μίλτου Τεντόγλου στα Γρεβενά πανηγυρίζουν τη νέα πρωτιά και... θέτουν τον επόμενο στόχο
Η νέα μεγάλη διάκρισή του Έλληνα αθλητή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ γέμισε χαρά και συγκίνηση τον τόπο καταγωγής του
Στην Πηγαδίτσα του νομού Γρεβενών, τον τόπο καταγωγής του Μίλτου Τεντόγλου, κάθε νέα επιτυχία του κορυφαίου Έλληνα άλτη αποτελεί αφορμή για χαρά, συγκίνηση και υπερηφάνεια.
Οι θείες του, λίγες ημέρες μετά το χρυσό του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, μίλησαν στην κάμερα του Mega για τον «δικό τους Μίλτο» και όπως είπαν όσο κι αν οι πρωτιές του έχουν γίνει πλέον… συνήθεια, κάθε μετάλλιο εξακολουθεί να τις συγκινεί.
«Κάθε φορά θαρρώ πως πλέον τις συνηθίσαμε τις πρωτιές του. Το θεωρούμε δεδομένο. Ό,τι και να γίνει, θα είναι πρώτος ο δικός μας ο Μίλτος. Πάρα πολύ τον καμαρώνουμε, συγκινούμαστε. Μόλις γίνεται κάτι, από όλη την Ελλάδα πέφτουν τηλέφωνα», ανέφερε αρχικά η κυρία Δέσποινα Τεντόγλου.
Με υπερηφάνεια μιλά και η Μαρία Κουτίδου, η οποία έχει τη φωτογραφία του στο σπίτι της και παρακολουθεί την πορεία του.
«Τα βλέπω, τα καμαρώνω. Και στο σπίτι μου βλέπω τη φωτογραφία του και χαίρομαι. Ο στόχος του είναι τα 8,70. Μακάρι το παιδί να φτάσει εκεί που θέλει», λέει, στέλνοντας τη δική της ευχή στον Έλληνα πρωταθλητή για τη συνέχεια.
Στην Πηγαδίτσα, όμως, δεν καμαρώνουν μόνο τον αθλητή και τα μετάλλιά του. Μιλούν με την ίδια θέρμη και για τον χαρακτήρα του, την αυθεντικότητα και τον αυθορμητισμό που τον χαρακτηρίζουν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
Η Βαρβάρα Δούρου, αναφερόμενη σε αυτή την πλευρά του χαρακτήρα του, σημειώνει: «Δεν μετράει τους τύπους. Είναι αυτό που βλέπετε, είναι αληθινός. Είναι αυτό που όλοι καμαρώνουν».
Οι θείες του, λίγες ημέρες μετά το χρυσό του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, μίλησαν στην κάμερα του Mega για τον «δικό τους Μίλτο» και όπως είπαν όσο κι αν οι πρωτιές του έχουν γίνει πλέον… συνήθεια, κάθε μετάλλιο εξακολουθεί να τις συγκινεί.
«Κάθε φορά θαρρώ πως πλέον τις συνηθίσαμε τις πρωτιές του. Το θεωρούμε δεδομένο. Ό,τι και να γίνει, θα είναι πρώτος ο δικός μας ο Μίλτος. Πάρα πολύ τον καμαρώνουμε, συγκινούμαστε. Μόλις γίνεται κάτι, από όλη την Ελλάδα πέφτουν τηλέφωνα», ανέφερε αρχικά η κυρία Δέσποινα Τεντόγλου.
Με υπερηφάνεια μιλά και η Μαρία Κουτίδου, η οποία έχει τη φωτογραφία του στο σπίτι της και παρακολουθεί την πορεία του.
«Τα βλέπω, τα καμαρώνω. Και στο σπίτι μου βλέπω τη φωτογραφία του και χαίρομαι. Ο στόχος του είναι τα 8,70. Μακάρι το παιδί να φτάσει εκεί που θέλει», λέει, στέλνοντας τη δική της ευχή στον Έλληνα πρωταθλητή για τη συνέχεια.
Στην Πηγαδίτσα, όμως, δεν καμαρώνουν μόνο τον αθλητή και τα μετάλλιά του. Μιλούν με την ίδια θέρμη και για τον χαρακτήρα του, την αυθεντικότητα και τον αυθορμητισμό που τον χαρακτηρίζουν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
Η Βαρβάρα Δούρου, αναφερόμενη σε αυτή την πλευρά του χαρακτήρα του, σημειώνει: «Δεν μετράει τους τύπους. Είναι αυτό που βλέπετε, είναι αληθινός. Είναι αυτό που όλοι καμαρώνουν».
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