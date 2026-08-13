«Τον καμαρώνουμε»: Οι θείες του Μίλτου Τεντόγλου στα Γρεβενά πανηγυρίζουν τη νέα πρωτιά και... θέτουν τον επόμενο στόχο

Δέσποινα Τεντόγλου.







Με υπερηφάνεια μιλά και η Μαρία Κουτίδου, η οποία έχει τη φωτογραφία του στο σπίτι της και παρακολουθεί την πορεία του.



«Τα βλέπω, τα καμαρώνω. Και στο σπίτι μου βλέπω τη φωτογραφία του και χαίρομαι. Ο στόχος του είναι τα 8,70. Μακάρι το παιδί να φτάσει εκεί που θέλει», λέει, στέλνοντας τη δική της ευχή στον Έλληνα πρωταθλητή για τη συνέχεια.



Στην Πηγαδίτσα, όμως, δεν καμαρώνουν μόνο τον αθλητή και τα μετάλλιά του. Μιλούν με την ίδια θέρμη και για τον χαρακτήρα του, την αυθεντικότητα και τον αυθορμητισμό που τον χαρακτηρίζουν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.



Η Βαρβάρα Δούρου, αναφερόμενη σε αυτή την πλευρά του χαρακτήρα του, σημειώνει: «Δεν μετράει τους τύπους. Είναι αυτό που βλέπετε, είναι αληθινός. Είναι αυτό που όλοι καμαρώνουν».