Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Νέο φετινό ρεκόρ και δέκατη θέση για την Εμμανουηλίδου στα 200 μέτρα, βίντεο
SPORTS
Στίβος Ραφαέλα Σπανουδάκη Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Νέο φετινό ρεκόρ και δέκατη θέση για την Εμμανουηλίδου στα 200 μέτρα, βίντεο

Στην 21η θέση στο ίδιο αγώνισμα έμεινε η Ραφαέλα Σπανουδάκη

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Νέο φετινό ρεκόρ και δέκατη θέση για την Εμμανουηλίδου στα 200 μέτρα, βίντεο
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Τον καλύτερό τους εαυτό έδωσαν οι δύο Ελληνίδες σπρίντερ στα ημιτελικά των 200 μ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Με νέο φετινό ρεκόρ, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ήταν 10η στη γενική κατάταξη, υποχωρώντας δύο θέσεις σε σχέση με το 2024 και η Ραφαέλα Σπανουδάκη.


Παρά τις στομαχικές διαταραχές που αισθάνθηκε πριν από την κούρσα και τη δύσκολη κλήρωση που την έφερε στο δεύτερο διάδρομο, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου βελτίωσε εκ νέου το φετινό της ρεκόρ τερματίζοντας τέταρτη στην πρώτη ημιτελική σειρά των 200 μέτρων με χρόνο 23.06 με άπνοια. Στη συνολική κατάταξη ήταν δέκατη, ενώ για την πρόκριση στον τελικό χρειαζόταν, όπως αποδείχτηκε, επίδοση 22.77

Αμέσως μετά, αγωνίστηκε στη δεύτερη σειρά, κι αυτή από το «2», η Ραφαέλα Σπανουδάκη, στον πρώτο της ημιτελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στην παρθενική της εμφάνιση στην απόσταση. Αν και έκανε καλό πρώτο 100άρι, δεν κράτησε μέχρι το τέλος και τερμάτισε έβδομη σε 23.45 (-0.1) και 21η στο σύνολο.

Και οι δύο ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στα ατομικά αγωνίσματα στο Μπέρμιγχαμ και απομένει πλέον ο τελευταίος στόχος τους, η σκυταλοδρομία 4Χ100 μέτρα.
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