Μπούσης: Ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου-κάπου δίνει και σε εμάς κάτι, βίντεο
Μπούσης: Ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου-κάπου δίνει και σε εμάς κάτι, βίντεο
Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ
Ο ΟΦΗ μετά το Κύπελλο κατέκτησε μέσα σε λίγους μήνες και το Σούπερ Καπ αφού επικράτησε 5-4 (2-2) στα πέναλτι της ΑΕΚ στον τελικό στο Παγκρήτιο.
Μετά τον αγώνα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης μίλησε στον ΣΚΑΪ για τη νέα κούπα, τις επιτυχίες επί των ημερών του, την επόμενη ημέρα αλλά και τον Μάριο Ηλιόπουλο.
Οι δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση
Για τα δύο τρόπαια του ΟΦΗ στα χρόνια του: «Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα αυτό που νιώθω και είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα, αλλά και για όλες τις ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να δείχνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να κάνουμε τον κόσμο του ΟΦΗ περήφανο. Ειδικά από τη στιγμή που καταφέραμε να κερδίσουμε εδώ, στο σπίτι μας».
Για τη δυναμική που αποκτά ο ΟΦΗ μέσα από τις επιτυχίες του: «Ήταν ένα όνειρο όταν ήρθα εδώ. Αναλάβαμε μία ομάδα που τότε δεν πατούσε τόσο καλά και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, να φέρω μία άλλη νοοτροπία και να δείξουμε ότι αυτό το νησί και αυτή η ομάδα αξίζουν περισσότερα.
Όλες οι ομάδες της επαρχίας δικαιούνται να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι και να έχουν τις πιθανότητές τους να το κερδίσουν, όπως έκανε σήμερα ο ΟΦΗ. Νομίζω ότι δώσαμε ένα όνειρο σε όλες τις ομάδες, ώστε να παλέψουν και να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου-κάπου δίνει και σε εμάς κάτι».
Για τους νέους στόχους της ομάδας: «Το έχω ξαναπεί. Είμαστε μία ομάδα που μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε, αλλά μπορεί και να χάσει από οποιονδήποτε. Παίζουμε όμως όλα τα παιχνίδια με αξιοπρέπεια και στα ίσια.
Αυτό που ζητάω από τους παίκτες και την ομάδα μου είναι να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έδωσαν μία τεράστια χαρά σε αυτό το νησί».
Για τη στιγμή με τον Μάριο Ηλιόπουλο μετά τον τελικό: «Συγχαρητήρια και στον κ. Ηλιόπουλο για όσα έχει κάνει στην ΑΕΚ. Ήταν πρωταθλητές πέρυσι και το άξιζαν. Εύχομαι να κάνουν μία καλή πορεία στην Ευρώπη και να σηκώσουν κι αυτοί έναν ευρωπαϊκό τίτλο, όπως έκανε ο Ολυμπιακός με το Conference League.
Έχω μεγάλη εκτίμηση και για τον Ολυμπιακό, τον κ. Σαββίδη και τον κ. Αλαφούζο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βάζουν αρκετά χρήματα στις ομάδες τους ώστε να έχουν μία αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη. Ελπίζω το ίδιο να κάνουμε κι εμείς και να κάνουμε τους Έλληνες περήφανους».
Για το αν του είπε κάτι άλλο ο Μάριος Ηλιόπουλος πέρα από συγχαρητήρια: «Όχι, μόνο συγχαρητήρια και την αγάπη του»..
Μετά τον αγώνα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης μίλησε στον ΣΚΑΪ για τη νέα κούπα, τις επιτυχίες επί των ημερών του, την επόμενη ημέρα αλλά και τον Μάριο Ηλιόπουλο.
Οι δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση
Για τα δύο τρόπαια του ΟΦΗ στα χρόνια του: «Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα αυτό που νιώθω και είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα, αλλά και για όλες τις ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να δείχνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να κάνουμε τον κόσμο του ΟΦΗ περήφανο. Ειδικά από τη στιγμή που καταφέραμε να κερδίσουμε εδώ, στο σπίτι μας».
Για τη δυναμική που αποκτά ο ΟΦΗ μέσα από τις επιτυχίες του: «Ήταν ένα όνειρο όταν ήρθα εδώ. Αναλάβαμε μία ομάδα που τότε δεν πατούσε τόσο καλά και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, να φέρω μία άλλη νοοτροπία και να δείξουμε ότι αυτό το νησί και αυτή η ομάδα αξίζουν περισσότερα.
Όλες οι ομάδες της επαρχίας δικαιούνται να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι και να έχουν τις πιθανότητές τους να το κερδίσουν, όπως έκανε σήμερα ο ΟΦΗ. Νομίζω ότι δώσαμε ένα όνειρο σε όλες τις ομάδες, ώστε να παλέψουν και να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου-κάπου δίνει και σε εμάς κάτι».
Για τους νέους στόχους της ομάδας: «Το έχω ξαναπεί. Είμαστε μία ομάδα που μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε, αλλά μπορεί και να χάσει από οποιονδήποτε. Παίζουμε όμως όλα τα παιχνίδια με αξιοπρέπεια και στα ίσια.
Αυτό που ζητάω από τους παίκτες και την ομάδα μου είναι να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έδωσαν μία τεράστια χαρά σε αυτό το νησί».
Για τη στιγμή με τον Μάριο Ηλιόπουλο μετά τον τελικό: «Συγχαρητήρια και στον κ. Ηλιόπουλο για όσα έχει κάνει στην ΑΕΚ. Ήταν πρωταθλητές πέρυσι και το άξιζαν. Εύχομαι να κάνουν μία καλή πορεία στην Ευρώπη και να σηκώσουν κι αυτοί έναν ευρωπαϊκό τίτλο, όπως έκανε ο Ολυμπιακός με το Conference League.
Έχω μεγάλη εκτίμηση και για τον Ολυμπιακό, τον κ. Σαββίδη και τον κ. Αλαφούζο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βάζουν αρκετά χρήματα στις ομάδες τους ώστε να έχουν μία αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη. Ελπίζω το ίδιο να κάνουμε κι εμείς και να κάνουμε τους Έλληνες περήφανους».
Για το αν του είπε κάτι άλλο ο Μάριος Ηλιόπουλος πέρα από συγχαρητήρια: «Όχι, μόνο συγχαρητήρια και την αγάπη του»..
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