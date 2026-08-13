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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ, τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ, τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ στο Βέλγιο, στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0 στην Τούμπα για τον 3ο προκριματικό γύρο για το Europa League.
Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει την ανατροπή και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:30. Το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά απόπ τη συχνότητα του OPEN.
Ημέρα 4 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, το οποίο ξεκινά στις 12:30 και συνεχίζεται με το απογευματινό πρόγραμμα στις 20:30.
Τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθειά του στο τουρνουά του Σινσινάτι, αντιμετωπίζοντας σήμερα τον Βαλεντίν Ρόγιερ στις 17:00. To ματς του Έλληνα τενίστα θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 5.
Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει την ανατροπή και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:30. Το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά απόπ τη συχνότητα του OPEN.
Ημέρα 4 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, το οποίο ξεκινά στις 12:30 και συνεχίζεται με το απογευματινό πρόγραμμα στις 20:30.
Τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθειά του στο τουρνουά του Σινσινάτι, αντιμετωπίζοντας σήμερα τον Βαλεντίν Ρόγιερ στις 17:00. To ματς του Έλληνα τενίστα θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 5.
- Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις
- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου (12:30,ΕΡΤ2)
- Ρόγιερ - Τσιτσιπάς (17:00, Cosmote Sport 5)
- Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ (21:30, OPEN)
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