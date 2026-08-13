Αποθέωση για τον Μέσι στο πρώτο παιχνίδι μετά τον θάνατο του πατέρα του, δείτε βίντεο
Αποθέωση για τον Μέσι στο πρώτο παιχνίδι μετά τον θάνατο του πατέρα του, δείτε βίντεο
Αν και του χορηγήθηκε άδεια επ' αόριστον, ο Μέσι έδωσε το «παρών» στον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στη Λεόν
Το πρώτο του παιχνίδι μετά την απώλεια του πατέρα του, Χόρχε, έδωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/8) ο Λιονέλ Μέσι για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι.
Ο 39χρονος μάγος παρότι έλαβε ειδική άδεια απουσίας επ' αορίστον, επέστρεψε στις υποχρεώσεις του συλλόγου και αγωνίστηκε για 45' κόντα στη Λεόν, στο πλαίσιο του Leagues Cup.
Και μπορεί η ομάδα του να ηττήθηκε (3-2) και να αποκλείστηκε, ωστόσο ο ίδιος γνώρισε την καθολική αποθέωση.
Όταν ο τέταρτος διαιτητής σήκωσε την πινακίδα με τον αριθμό 10 στο β΄ ημίχρονο, ο Μέσι είδε το κοινό να τον καλωσορίζει πίσω και να ζητοκραυγάζει το όνομά του, θέλοντας να στηρίξει τον Αργεντίνο σταρ που βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές και έχει αφήσει τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του.
Πηγή: gazzetta.gr
Ο 39χρονος μάγος παρότι έλαβε ειδική άδεια απουσίας επ' αορίστον, επέστρεψε στις υποχρεώσεις του συλλόγου και αγωνίστηκε για 45' κόντα στη Λεόν, στο πλαίσιο του Leagues Cup.
Και μπορεί η ομάδα του να ηττήθηκε (3-2) και να αποκλείστηκε, ωστόσο ο ίδιος γνώρισε την καθολική αποθέωση.
Όταν ο τέταρτος διαιτητής σήκωσε την πινακίδα με τον αριθμό 10 στο β΄ ημίχρονο, ο Μέσι είδε το κοινό να τον καλωσορίζει πίσω και να ζητοκραυγάζει το όνομά του, θέλοντας να στηρίξει τον Αργεντίνο σταρ που βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές και έχει αφήσει τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του.
We missed you, Messi.— Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026
Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4
Πηγή: gazzetta.gr
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