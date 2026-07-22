Γκάβι για το επεισόδιο με Παρέδες: Δε νομίζω πως πρέπει να τιμωρηθεί
Γκάβι για το επεισόδιο με Παρέδες: Δε νομίζω πως πρέπει να τιμωρηθεί
Ο Ισπανός άσος τόνισε πως δε θα πρέπει να υπάρξει ποινή για τον Αργεντίνο χαφ για τα όσα συνέβησαν μετά τον τελικό του Μουντιάλ
Μεγάλη κουβέντα έγινε για το επεισόδιο ανάμεσα σε Παρέδες, Έρικ Γκαρθία και Γκάβι, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.
Η νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής και η απώλεια του Μουντιάλ, είχε φέρει την έκρηξη του Παρέδες.
Ο Αργεντίνος χαφ είχε πιάσει από το λαιμό τον Γκαρθία και όρμηξε στον Γκάβι, τον οποίο και πέταξε κάτω.
Ο Ισπανός μέσος πάντως, σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Παρέδες δε θα πρέπει να τιμωρηθεί: «Δεν νομίζω ότι ο Παρέδες πρέπει να τιμωρηθεί.
Καταλαβαίνω ότι δεν είναι καλή εικόνα για τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά του ποδοσφαίρου, η οποία είναι λίγο πιο σωματική, πιο επιθετική.
Το πιο λογικό θα ήταν να τον αποβάλουν κατά τη διάρκεια του αγώνα και αυτό είναι όλο. Τελικά, νομίζω ότι όλα είναι ποδόσφαιρο και έτσι πρέπει να είναι» δήλωσε.
Η νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής και η απώλεια του Μουντιάλ, είχε φέρει την έκρηξη του Παρέδες.
Ο Αργεντίνος χαφ είχε πιάσει από το λαιμό τον Γκαρθία και όρμηξε στον Γκάβι, τον οποίο και πέταξε κάτω.
Ο Ισπανός μέσος πάντως, σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Παρέδες δε θα πρέπει να τιμωρηθεί: «Δεν νομίζω ότι ο Παρέδες πρέπει να τιμωρηθεί.
Καταλαβαίνω ότι δεν είναι καλή εικόνα για τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά του ποδοσφαίρου, η οποία είναι λίγο πιο σωματική, πιο επιθετική.
Το πιο λογικό θα ήταν να τον αποβάλουν κατά τη διάρκεια του αγώνα και αυτό είναι όλο. Τελικά, νομίζω ότι όλα είναι ποδόσφαιρο και έτσι πρέπει να είναι» δήλωσε.
Η τιμωρία, πάντως, παικτών της Αργεντινής για τα όσα έγιναν μετά τον τελικό, δεν είναι κάτι που έχει αποκλειστεί. Μια και το πιο πιθανό είναι να εξεταστεί το ζήτημα από τις αρμόδιες επιτροπές της FIFA.
💥 Gavi, sobre la posible sanción a Paredes— El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 21, 2026
❌ "No creo que tengan que ser suspendido"
🤔 "Existe esa parte de fútbol que es un poco más violenta, lo mas lógico sería expulsarle en el partido y ya está"
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/waFGywadsV
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