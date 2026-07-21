Έξαλλος ο Ιμπραΐμοβιτς με τον Παρέδες: Αν ήμουν στο γήπεδο θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι
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Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Λεάντρο Παρέδες Εθνική Αργεντινής Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026

Έξαλλος ο Ιμπραΐμοβιτς με τον Παρέδες: Αν ήμουν στο γήπεδο θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι

Ο Ζλάταν σχολιάζοντας τον τελικό του Μουντιάλ, ήταν επικριτικός με τον χαφ της Αργεντινής και την παρουσία του στο ματς με την Ισπανία

Έξαλλος ο Ιμπραΐμοβιτς με τον Παρέδες: Αν ήμουν στο γήπεδο θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι
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Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι γνωστό πως είναι ιδιαίτερα καυστικός αρκετές φορές, που θα κληθεί να σχολιάσει κάτι. 

Αυτή τη φορά στο στόχαστρό του μπήκε ο Λεάντρο Παρέδες. 

Ο Ιμπραΐμοβιτς σχολιάζοντας τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, στάθηκε στην παρουσία του διεθνή χαφ της Μπόκα Τζούνιορς: «Ο Παρέδες μπορεί να χαίρεται που δεν υπάρχει παίκτης σαν εμένα στο γήπεδο.

Αν ήμουν εκεί, θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι και θα είχα αποβληθεί. Είναι έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους του. Δεν ξέρω τι έκαναν οι Ισπανοί παίκτες.

Απλώς παρακολουθούσαν ενώ ένας άλλος παίκτης χτυπάει έναν συμπαίκτη τους», είπε μιλώντας στο FOX.

Όσο για το αποτέλεσμα και τη νίκη της Ισπανίας:  «Το ποδόσφαιρο κέρδισε. Ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο η Ισπανία, ο τρόπος που έπαιξε σε αυτό το τουρνουά.

Όταν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, αυτό θέλεις να δεις. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε ένα σουτ προς την εστία. Η καλύτερη άμυνα του τουρνουά ήταν η Ισπανία, και η ομάδα που έπρεπε να είχε κερδίσει κέρδισε.

Με ρώτησαν πριν από το τουρνουά, και είπα ότι η Ισπανία θα κέρδιζε. Όταν λέω πράγματα, συμβαίνουν» είπε.

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