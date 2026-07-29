Βίντεο: Το συγκινητικό αντίο του Καρέτσα στη Γκενκ
Βίντεο: Το συγκινητικό αντίο του Καρέτσα στη Γκενκ
Ο 18χρονος άσος βρίσκεται ήδη στο Ντόρτμουντ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μπορούσια και αποχαιρέτησε τον σύλλογο που τον ανέδειξε
Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να γίνει και τυπικά παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Γκενκ.
Ό Έλληνας άσος που ανδρώθηκε στις ακαδημίες της βελγικής ομάδας, ετοιμάζεται για το πρώτο μεγάλο άλμα στην καριέρα του, ωστόσο δεν ξέχασε αυτούς που τον στήριξαν και τον εμπιστεύτηκαν στα πρώτα του βήματα.
Έτσι πόσταρε ένα συγκινητικό βίντεο στους λογαριασμούς του στο Instagram όπου μοιράζει απλόχερα ευχαριστώ, ενώ κυριαρχεί ο αριθμός 3600. Δεν είναι άλλος από τον ταχυδρομικό κώδικα της Γκενκ τον οποίο επέλεξε συμβολικά για να δείξει το δέσιμο του με την πόλη.
«:«3600. Ένας τόπος όπου ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστώ για όλα Γκενκ, πάντα στην καρδιά μου.», λέει αρχικά και μετά στέκεται στον σύλλογο, τις ακαδημίες και όλους τους προπονητές που τον πίστεψαν για να φτάσει στην πρώτη ομάδα.
Ο Καρέτσας εξηγεί ότι η απόφαση να αποχωριστεί την «οικογένειά» του ήταν δύσκολη ολοκληρώνει λέγοντας ότι «η Γκενκ θα είναι πάντα το σπίτι μου και θα παραμείνω για πάντα ένας από τους πιο πιστούς υποστηρικτές της ομάδας.»
Ό Έλληνας άσος που ανδρώθηκε στις ακαδημίες της βελγικής ομάδας, ετοιμάζεται για το πρώτο μεγάλο άλμα στην καριέρα του, ωστόσο δεν ξέχασε αυτούς που τον στήριξαν και τον εμπιστεύτηκαν στα πρώτα του βήματα.
Έτσι πόσταρε ένα συγκινητικό βίντεο στους λογαριασμούς του στο Instagram όπου μοιράζει απλόχερα ευχαριστώ, ενώ κυριαρχεί ο αριθμός 3600. Δεν είναι άλλος από τον ταχυδρομικό κώδικα της Γκενκ τον οποίο επέλεξε συμβολικά για να δείξει το δέσιμο του με την πόλη.
«:«3600. Ένας τόπος όπου ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστώ για όλα Γκενκ, πάντα στην καρδιά μου.», λέει αρχικά και μετά στέκεται στον σύλλογο, τις ακαδημίες και όλους τους προπονητές που τον πίστεψαν για να φτάσει στην πρώτη ομάδα.
Ο Καρέτσας εξηγεί ότι η απόφαση να αποχωριστεί την «οικογένειά» του ήταν δύσκολη ολοκληρώνει λέγοντας ότι «η Γκενκ θα είναι πάντα το σπίτι μου και θα παραμείνω για πάντα ένας από τους πιο πιστούς υποστηρικτές της ομάδας.»
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